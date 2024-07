26 Foto: Thomas Fritsch

Alphaville zelebrierten ihre Hits aus den 1980er Jahren in neuem akustischem Outfit, auch mal im Klassik-Format. Dem Publikum gefällt das. Schließlich hält es niemanden mehr auf seinem Stuhl und alle singen im Chor mit.









Link kopiert



Bei perfektem Konzert-Wetter waren es nicht nur eingefleischte Alphaville-Fans, die im herrlichen Kloster-Ambiente abrockten. Am Ende standen alle, auch die auf den Sitzplätzen, und grölten „Forever young“ in den Abendhimmel. Denn diesen Ohrwurm kannte so ziemlich jeder.