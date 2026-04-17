Klosterreichenbach ist Modell-Ort: Das gesamte Dorf wird zum Hotel

Klosterreichenbach wird zum Modell-Ort für das Projekt „Schwarzwald.Dorf.Hotel. – Albergo Diffuso“. In Italien und der Schweiz sind „verstreute Hotels“ bereits etabliert.
Die Schwarzwald Tourismus GmbH hat die Auswahl der Modell-Orte für das innovative Tourismuskonzept „Schwarzwald. Dorf.Hotel. – Albergo Diffuso“ abgeschlossen. Nach einem intensiven Bewerbungs- und Auswahlprozess stehen nun fünf Orte fest, die in der Umsetzungsplanung bis Ende 2026 begleitet werden. Einer davon ist Klosterreichenbach.