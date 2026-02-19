Klosterkirche Rangendingen: Förderverein zieht Bilanz – Zukunft offen

Der Förderverein zur Sanierung der Klosterkirche Rangendingen hat Bilanz gezogen. Das Hauptziel, der Abschluss der Innensanierung, ist erreicht. Doch wie geht es weiter?
Eine leicht gestiegene Mitgliederzahl, ein Gesamtvermögen von rund 60.000 Euro, vollständig aus Spenden und Mitgliedsbeiträge erwirtschaftet, und der erfolgreiche Abschluss der Innensanierung der Klosterkirche „Zum Heiligen Kreuz“: Das ist die Bilanz, die der Förderverein im dritten Jahr seines Bestehens gezogen hat. „Wir haben uns seit der Gründungsversammlung kontinuierlich weiterentwickelt“, unterstrich 1. Vorsitzender Walter Heilig bei der Hauptversammlung.