Klosterkirche Rangendingen: Förderverein zieht Bilanz – Zukunft offen

Der Förderverein zur Sanierung der Klosterkirche Rangendingen hat Bilanz gezogen. Das Hauptziel, der Abschluss der Innensanierung, ist erreicht. Doch wie geht es weiter?

Eine leicht gestiegene Mitgliederzahl, ein Gesamtvermögen von rund 60.000 Euro, vollständig aus Spenden und Mitgliedsbeiträge erwirtschaftet, und der erfolgreiche Abschluss der Innensanierung der Klosterkirche „Zum Heiligen Kreuz“: Das ist die Bilanz, die der Förderverein im dritten Jahr seines Bestehens gezogen hat. „Wir haben uns seit der Gründungsversammlung kontinuierlich weiterentwickelt“, unterstrich 1. Vorsitzender Walter Heilig bei der Hauptversammlung.​

Schriftführer Klaus Stifel warf einen Blick zurück. Über zweieinhalb Jahre haben die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Kircheninneren einschließlich des Außendachs gedauert. Die Arbeiten beinhalteten auch die Sanierung der Orgel. Dieses wichtige Etappenziel sei mit einem Orgelkonzert am 13. Dezember und am darauffolgenden Tag mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert worden. „Wir wünschten uns einen würdigen Rahmen – schlicht und einfach“, sagte Stifel. Das Gotteshaus könne nun wieder für Gottesdienste, aber auch für „angemessene Veranstaltungen“, genutzt werden.

Letztes Jahr hat der Förderverein fast 11.000 Euro an Spenden eingenommen​

Kassier Martin Schäfer kündigte an, eine erste Überweisung von 50.000 Euro an die Gemeinde Rangendingen tätigen zu wollen, sobald das bei der Bank fest angelegte Geld fällig werde. Letztes Jahr hat der Förderverein fast 11.000 Euro an Spenden eingenommen. Als größter Unterstützer erwies sich der Missionskreis, der in den zurückliegenden drei Jahren an den Förderverein stolze 7800 gespendet hat. „Jede Spende“, so versicherte Heilig, „fließt zu 100 Prozent in die Sanierung der Kirche.“ Revisor Rudolf Strobel bestätigte eine ordnungsgemäße Buchführung.​​

Bürgermeister Manfred Haug führte rückblickend aus: „Es gab Momente, wo man vom Erfolg sprachlos war. Alles ist toll geworden.“ Ein „Aha-Erlebnis“ erzeuge auch die Außenbeleuchtung bei Nacht. „Wenn dann auch noch die Rathaussanierung und die Neugestaltung des Außenbereichs fertig sind, dann sehen wir den Gesamtkomplex.“ Mit einem großen Fest soll der Abschluss aller Baumaßnahmen gefeiert werden. ​

Haug geht von einem wachsenden Interesse an Kirchenführungen aus, auch von auswärtigen Gruppen. „Die Leute fragen schon jetzt danach.“​ Doch für die Gemeinde beginnt laut Bürgermeister Haug eine neue Phase: In Abstimmung mit der Kirchengemeinde und dem Förderverein müsse die Nutzung geregelt werden. „Da gibt es noch einiges zu klären.“

Ertüchtigung des Glockenstuhls ​

Zu einer eventuellen Auflösung des Fördervereins äußerte sich Walter Heilig kurz und knapp: „Der Verein besteht so lange weiter, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind.“ Dazu zählen der Außenbereich und der Glockenturm. „Wir lassen den Verein auf jeden Fall bis 2027 durchlaufen.“ Möglich wäre dann auch eine Fusion mit dem Heimatverein zu einem Kulturverein, wie es Magdalena Dieringer vorschlug. Heilig war davon nicht ganz abgeneigt: „Es ist nicht zielführend, zwei Vereine mit dem fast gleichen Ziel nebeneinander laufen zu lassen.“ Einfach sei die Sache aber nicht.​

Restaurator Daniel Dieringer von der Firma Holzbau Dieringer gab bekannt, dass die Zimmerleute aktuell mit der Ertüchtigung des Glockenstuhls beschäftigt sind. Schallfenster und „Bullaugen“ sollen noch in den Glockenturm eingebaut werden. Sobald der Glockenstuhl wieder installiert ist, soll in der Klosterkirche zumindest wieder eine Glocke läuten. ​​

Angedacht ist, die Totenglocke, die schon lange im Turm der Galluskirche ihren Platz hat, wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückzuführen. Der alte Brauch des Läutens der Totenglocke in Rangendingen soll auch weiterhin praktiziert werden. Sie stamme aus dem Jahr 1456 und sei damit die älteste Glocke in Rangendingen, ergänzte Pfarrer Norbert Dilger.

Glocke gerettet​

Die beim Ausräumen des Klosterkellers überraschend ans Tageslicht gekommene Glocke von der Vorgängerkirche der Galluskirche, St. Peter, passt laut Daniel Dieringer schon von der Größe her nicht in den Glockenturm der Klosterkirche. ​

Die 120 Kilogramm schwere Glocke stand während des Zweiten Weltkrieges zum Abtransport bereit, um sie zur Produktion von Kriegsmaterial einzuschmelzen. „Schlaue Rangendinger Bürger haben die Glocke gerettet und sie im Klosterkeller versteckt“, erzählte Dieringer.​

Derzeit ist sie in einer Klosterzelle aufgehängt. Sie im Turm der Galluskirche zu platzieren, sei aus statischen Gründen nicht möglich.​