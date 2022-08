2 "MixxIt" überzeugen mit ihrer Bühnenshow. Foto: Wagner

Oberndorf - Nach einem überaus gelungenen Auftakt des Oberndorfer Klosterhofsommers am Freitagabend mit Patricia Kelly war am Samstagabend bereits wieder ein Event angesagt.

Mit "Mixxlt" gab hier eine Musikformation aus der Region ihre Visitenkarte ab, die zwar in dieser Besetzung noch nicht allzu lange beisammen spielt, sich aber doch schon einen Namen gemacht hat.

Rock- und Popcover

Mixxlt ist aus der ehemaligen Band "Lucille" aus Villingen-Schwenningen hervorgegangen. Deren Mitglieder, Sören Hanusa (Gesang), Anton Prokhorov (Keyboard) und der Oberndorfer Jürgen Klink (Schlagzeug), haben weitere hochkarätige Musiker aus der Region um sich geschart und präsentieren nun auf den Bühnen der Region und darüber hinaus Rock- und Popcover vom Feinsten.

So auch am Samstagabend im ehrwürdigen Klosterhof. Obwohl sich die Organisatoren des Kulturamtes wohl einige Zuschauer mehr gewünscht hätten, ging es richtig ab im heimeligen Ambiente des Oberndorfer Open-Air-Wohnzimmers.

Hip-Hop in mehreren Sprachen

Doch zuvor kam die Hip-Hop-Formation "Crew Couleur" zum Zug. Die Truppe sorgte mit ihren selbstgeschreibeben Song in mehreren Sprachen bereits für mächtig Stimmung. Das Publikum belohnte den Auftritt mit reichlich Beifall.

Danach betraten "Mixxlt" die Bühne und eröffneten mit einem Song der Toten Hosen. Mit dem Titel "Wir sind eine Laune der Natur" gab die Band einen Hit zum Besten, dem die Zuhörer nur zustimmen konnten, könnte man doch den Auftritt von "MixxIt" nicht besser beschreiben. Denn bunt und vielfältig war nicht nur das breit gefächerte Repertoire an Coverhits, sondern auch die Show, die das Publikum begeisterte.

Hit von Bryan Adams

Die Musiker hatten keine Mühe, die bestens gelaunten Zuschauer zum Tanzen und Mitklatschen zu animieren und schon früh am Abend war die Stimmung im Klosterhof auf dem Siedepunkt. Beim legendären Welthit von Bryan Adams "Summer Of ’69" zuckten sogar ausgesprochenen Tanzmuffeln die Beine und selbst das Thekenpersonal klatschte mit.

So reihte sich Hit an Hit und das Publikum aller Altersklassen wurde nicht müde, Party zu feiern und die beeindruckende Bühnenshow zu genießen. Nach einem langen Partyabend verabschiedeten die Besucher die Band mit viel Beifall und teilten einhellig die Meinung, dass sich in dieser Formation Musiker zusammengefunden haben, die es verstehen, ein Publikum mit handgemachter Musik zu begeistern und zu beeindrucken.