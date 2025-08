Klosterhoffest Margrethausen: Geselligkeit, Genuss und gute Laune

Die Hockete der Albvereinsortsgruppe Margrethausen lockte trotz unsicheren Wetters viele Besucher in den Klosterhof, wo bei Essen, Tombola und Kinderprogramm gefeiert wurde.

Seit 54 Jahren lädt die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Margrethausen Jahr für Jahr zur Hockete am ersten Sonntag der Sommerferien. Früher war es eine Veranstaltung am Brünnele, die fest im Terminkalender vieler Menschen aus Margrethausen und der näheren Umgebung verankert war. Der Ort hat sich vor gut drei Jahrzehnten geändert, der Besucherandrang jedoch nicht.

Daher war es nicht verwunderlich, dass auch am Sonntag Scharen von Besucherinnen und Besucher jeglichen Alters dem Klosterhof mit seinem unvergleichlichen Ambiente zustrebten. Schon am Morgen sah das Wetter so aus, als müssten die Pavillons und das vorsorglich aufgestellte Zelt eher als Regen- denn als Sonnenschutz dienen. Doch wenn der Albverein feiert, spielt auch der Wettergott mit. Die Himmelsschleusen blieben dicht.

Ballonfahrt im Lostopf

Die Gäste wurden aber nicht nur vom Wetter verwöhnt: die unermüdlichen Helferinnen und Helfer trugen mit dem Servieren des Schweinebratens, anderer Leckereien und Kaltgetränken zur allseitigen Zufriedenheit bei. Logischerweise war die Kuchentheke stark frequentiert, die gespendeten süßen Stückle fanden zusammen mit einem „Käffchen“ reißenden Absatz. Nicht fehlen durfte eine wohlbestückte Tombola, zu deren Erfolg fast alle einheimischen Betriebe und solche aus ganz Albstadt über Spenden beitrugen. Als Hauptgewinne waren jeweils eine Ballonfahrt im Lostopf. Erstmals war auch zum Vergnügen der kleinen Gäste eine Hüpfburg aufgebaut. Diese hatte eine fast magische Anziehungskraft. Auch sorgte eine Schaumkussschleuder für Begeisterung.

Keine Musik, aber Gespräche

Auf musikalische Unterhaltung wurde laut dem ersten Vorsitzenden Josef Ungar bewusst verzichtet, damit die Gäste bei normaler Lautstärke miteinander kommunizieren konnten. Manche Neuigkeiten wurden ausgetauscht, es durfte einfach getratscht, an manchen Tischen auch gefachsimpelt werden. Und so erfüllte der Hock im Klosterhof genau den Zweck, den eine solche Veranstaltung haben sollte: miteinander feiern, für ein paar Stunden ausspannen und fröhlich sein.