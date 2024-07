Klosterhoffest in Margrethausen: Die Attraktion waren Adam und Eva

8 Die beiden Esel Adam und Eva waren die Hauptattraktion des Klosterhoffests – vor allem für die Kinder. Foto: Hans Raab

Großen Zulauf hatte am Wochenende das Klosterhoffest des Margrethausener Albvereins.









Seit 53 Jahren lädt der Schwäbische Albverein Margrethausen alljährlich am ersten Feriensonntag zu einer Hockete ein. Früher war das Brünnele Veranstaltungsort, aber das ist gut und gern drei Jahrzehnte her – schon seit langem wird im Klosterhof gefeiert. An der Anziehungskraft der Veranstaltung auf die Margrethausener und andere Albstädter hat sich dadurch nichts geändert – auch an diesem Wochenende strömten die Besucher in Scharen nach Margrethausen.