3 Projektplaner Rolf Kästle, Bürgermeister Hollauer, Ortsvorsteher Thomas Bolkart und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann eröffnen den Parkplatz. Foto: Raab

Der neue Parkplatz vor dem Kloster ist mehr als nur eine Abstellfläche, vielmehr ist dort ein Dorfplatz entstanden, an dem die Margrethausener zusammenkommen und feiern können – so wie bei der Einweihungsfeier des Platzes am Samstag.















Albstadt-Margrethausen - "Die Sonne scheint, wenn Margrethausen feiert", sagte Ortsvorsteher Thomas Bolkart, als er mit strahlendem Gesicht die vielen Gäste aus der Kommunalpolitik, vor allem aber viele Margrethausener auf dem neuen Parkplatz beim Kloster Margrethausen begrüßte. Alt und Jung hatte sich eben auf diesem Parkplatz am Samstag versammelt und verteilten sich auf den 16 Stellplätzen, die normalerweise für Fahrzeuge gedacht sind. Doch das ist nicht ganz richtig, bei Bedarf soll das Areal auch kleineren Festlichkeiten dienen. Die offizielle Einweihung – in Betrieb genommen wurde der Parkplatz ja schon im Frühsommer – diente gewissermaßen als Probelauf für zukünftige Feiern.

Bolkart und Oberbürgermeister Klaus Konzelmann erinnerten an die Geschichte, die zum Bau des Parkplatzes führte. Ursprünglich stand dort ein abrissreifes Haus, geplant war eigentlich ein Neubau an gleicher Stelle. Doch da hatte der umtriebige Ortsvorsteher eine zündenden Idee: Wäre es nicht möglich, den Eigentümern einen stadteigenen Bauplatz zum Tausch anzubieten? Aus dem Gedankenblitz wurden Planungen, die Stadt Albstadt bewilligte die notwendigen finanziellen Aufwendungen und heraus kam ein Vorzeigeobjekt, das eben mehr als nur eine banale Abstellfläche für motorisierte Vehikel ist.

Wilde Abstellen von Autos gehört der Vergangenheit an

Und so konnte auch ein großes Problem behoben werden, denn von nun an stehen Besuchern des Klosters ausreichend Parkplätze zur Verfügung, das oftmals wilde Abstellen von Autos gehört nun der Vergangenheit an. Symbolisch schnitten die Herren aus dem Rathaus ein Band durch und übergaben damit den Park- und Festplatz seiner Bestimmung.

Rolf Kästle wurde mit der Planung beauftragt; er setzte die Wünsche von Stadt und Ortschaftsrat passgenau um. Der Blick auf das Kloster ist freigehalten und blickt man vom Platz aus über die Dächer der unten liegenden Häuser hinweg, schaut man auf die malerische Kulisse des Heubelsteins. Umrahmt ist der Platz teilweise mit einer Hecke, auch ein Ahornbaum spendet bei Sonnenschein Schatten. Etwas unterhalb können Spaziergänger auf einer Bank und einer Holzplattform verweilen.

Applaus für das rundum gelungene Projekt kam von allen Mitfeiernden, unter die sich auch der erste Bürgermeister Udo Hollauer, Axel Mayer, zuständig für das Grün in Albstadt, und einige Albstädter Ortsvorsteher gemischt hatten.

Nach den Festreden probierten die Margrethausener aus, wozu der Platz neben dem Abstellen von Fahrzeugen sonst noch gedacht ist – das Feiern. Das Geschehen vor dem Kloster mutete wie ein kleines Dorffest an. Der Musikverein Margrethausen unter Leitung von Dominik Krüger spielte, als hätten die Instrumentalisten die gelockerten Coronafesseln abgestreift.

Das Dorf lebt und damit die Gemeinschaft

Der Würstle- und Getränkestand der "Hausener Jungs" von der TSG Margrethausen war ständig umlagert. In Grüppchen standen die Leute beisammen, man hatte den Eindruck, jeder redete mit jedem. Auf diese Weise demonstrierten die Margrethausener: das Dorf lebt und damit auch die Gemeinschaft im Ort.

Manchen, vor allem aber Thomas Bolkart, klangen die Worte des Oberbürgermeisters nach: "Nach dem Parkplatz wird es in Margrethausen noch mehr Projekte geben, die Grund zur Freude und zum Feiern geben." Bolkart selbst vernahm es mit Genugtuung und hat sich das Versprechen eingeprägt. Unausgesprochen verriet seine Mimik sein Ansinnen an die Stadt: "An Euren Taten werdet Ihr gemessen.". Und fehlen diese, wird er die Stadtoberen immer wieder daran erinnern.