Die Referentin Theresa Ester-Nacke ist Ernährungswissenschaftlerin und Heilkräuterexpertin. Im Frühjahr 2024 veröffentlichte Sie ein Bestimmungsbuch über Wildpflanzen. Sie gibt Workshops und bietet Kräuterwanderungen an.

Klostergärten wie jener in Binsdorf spielten in der Vergangenheit eine zentrale Rolle in der Selbstversorgung und umfassten neben dem Anbau von klassischem Obst und Gemüse auch eine Vielfalt an Heilpflanzen. Schon im neunten Jahrhundert legte Karl der Große in seiner Verordnung „Capitulare de Villis“ fest, welche Pflanzen in diesen Gärten kultiviert werden sollten.

Lesen Sie auch

Wissen der Hildegard von Bingen

Die Benediktinerin und Äbtissin Hildegard von Bingen nutzte zudem ihr medizinisches Wissen, um die Kenntnisse über Heilpflanzen zu vertiefen und mit volksmedizinischen Praktiken zu verknüpfen. Der Vortrag verspricht eine Reise durch die Zeit und Neuentdeckung der spannende Welt der Heilkräuter und Pflanzen neu.