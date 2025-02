1 Manfred Wörner und Regina Günzel liegt das ehemalige Kloster am Herzen. Foto: /Wolf-Ulrich Schnurr

Manfred Wörner plant, das Wissen über das historische Gebäude für die Nachwelt zu erfassen soll. Die Kirchengemeinde hofft, das Kloster mehr ins Bewusstsein der Binsdorfer zu rücken.









Link kopiert



„Erinnerungen sammeln“ nennt sich das Projekt, das der in Isingen wohnende Manfred Wörner mit Unterstützung der Binsdorfer auf die Beine stellen will. Das Kloster kennt er inzwischen gut: Seit September bietet der zertifizierte Kirchenführer dort auch Führungen an.