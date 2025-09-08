Klösterle-Verein Albstadt: Zum ersten Mal ohne Eltern im Urlaub
61 Kinder haben an der großen Kinder- und Jugendfreizeit des Klösterle-Vereins teilgenommen.

Für viele der jungen Menschen war es das erste Mal, dass sie ohne Eltern im Urlaub waren. Plötzlich auf sich selbst angewiesen zu sein, ist gar nicht so einfach. Damit dies gelingt, sind die Betreuer da, die sich einiges überlegt haben, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Die Kinder und Jugendlichen konnten zum Beispiel mit einem Bob die Sommerrodelbahn in Laterns hinunter sausen, in Bregenz am See flanieren, aber auch auf dem Hausberg – dem Sonnenkopf einen herrlichen Tag genießen.

 

Rund um den Alpenhof St. Martin gab es ebenso viel zu erleben. Eine Rallye durchs Haus, Bastelangebote, ein Lagerfeuerabend, Pfeil und Bogenschießen, oder viele weitere spannende Spiele im Garten ließen die Zeit wie im Fluge vergehen. Pater Manu, der zum ersten Mal im Alpenhof war, stellte fest, wie schön die Gemeinschaft ist und er sagte: man fühlt sich gleich wie zu Hause. Nicht nur er, sondern auch die Kinder, die am Ende der zweiwöchigen Freizeit mit vielen Eindrücken nach Hause kehren, hoffen, dass sie mal wieder in den Alpenhof St. Martin kommen werden.

Anmeldungen für 2026

Das Küchenteam um Diakon Vogler verpflegte die Kinder samt dem gesamten Team. Für den Klösterle-Verein enden mit der großen Kinderfreizeit die insgesamt sechs Wochen lange Sommerfreizeiten im Alpenhof. Das Ziel durch die Freizeiten die Gemeinschaft zu stärken, eine schöne Zeit zu erleben und nicht zuletzt den Glauben neu erfahrbar zu machen, scheint gut gelungen zu sein, denn bereits jetzt kamen bei Martin Wäschle die ersten Anmeldungen für die Sommerfreizeiten 2026 an.

 