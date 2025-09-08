Klösterle-Verein Albstadt: Zum ersten Mal ohne Eltern im Urlaub

1 61 Kinder waren möglicherweise zum ersten Mal ohne Eltern im Urlaub. Foto: Wäschle 61 Kinder haben an der großen Kinder- und Jugendfreizeit des Klösterle-Vereins teilgenommen.







Für viele der jungen Menschen war es das erste Mal, dass sie ohne Eltern im Urlaub waren. Plötzlich auf sich selbst angewiesen zu sein, ist gar nicht so einfach. Damit dies gelingt, sind die Betreuer da, die sich einiges überlegt haben, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Die Kinder und Jugendlichen konnten zum Beispiel mit einem Bob die Sommerrodelbahn in Laterns hinunter sausen, in Bregenz am See flanieren, aber auch auf dem Hausberg – dem Sonnenkopf einen herrlichen Tag genießen.