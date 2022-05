6 Voll besetzt war die Festhalle Margrethausen beim Jubiläum des Klösterle-Vereins: Der Alpenhof St. Martin hat viele Fans. Foto: Raab

Seit 40 Jahren bietet der Klösterle-Verein Freizeiten für Kinder, Senioren und Familien im Alpenhof St. Martin im österreichischen Klösterle-Danöfen an – Grund genug das Jubiläum gebührend zu feiern.















Albstadt-Margrethausen - "Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts" ist über der Eingangstür zum Alpenhof zu lesen. Dieser Spruch drücke das ganze Wirken des Klösterle-Vereins aus, sagte Diakon Thomas Vogler im Festgottesdienst zum 40-jährigen Bestehen in der Festhalle. Darin skizzierte er die Geschichte der Freizeiten in Klösterle.

Sie hatten 1967 begonnen, damals noch auf der Alpe Bronnen. Initiator war –damals wie später, im Jahre 1982, als die Geschichte der Freizeiten auf dem Alpenhof St Martin begann – Pfarrer Adolf Hüttl. Ohne ihn wären unzählige Kinder nicht in den Genuss unvergesslicher Ferientage gekommen. Er war es auch, der den Begriff "Oase des Glaubens" für die Freizeiteinrichtung prägte.

Unzählige Freundschaften sind entstanden

Vogler würzte seinen Rückblick mit einigen Anekdoten und brachte manche zum Schmunzeln; mit vielen der Mitfeiernden blickte er dankbar rückwärts. Gleichzeitig aber wies er zuversichtlich in die Zukunft, also mutig vorwärts, und betonte, dass der Geist Gottes über all den Aktivitäten ruhe und sich die Menschen auf dem Alpenhof in ihrem Glauben nach oben, also Richtung Himmel wenden dürften.

Nicht zu vergessen seien die unzähligen Freundschaften, die während der Freizeiten entstanden seien und besonders die leuchtenden Augen von Kindern wie von Erwachsenen beim Verlassen des Alpenhofs, weil ihre Erwartungen einmal durch die gemeinsamen Erlebnisse übertroffen worden waren. Die erfrischenden Predigtworte des Diakons sollten aber die einzige Rede an diesem Tag bleiben, es gab keine langatmigen Grußworte, keine Lobeshymnen, keine gut gemeinten Ratschläge irgendwelcher Würdenträger. Stattdessen war Fröhlichkeit angesagt.

Anekdoten aus dem Gästebuch

Diese begann schon in der Messfeier, die geprägt war von der musikalischen Umrahmung durch Nadine Eppler, Silas Gempper und natürlich Martin Wäschle. Letzterer präsentierte mit seinem Chor Effata beim ersten Auftritt nach der langen Coronapause nicht alltägliche Lieder. Die Gesangsgruppe begeisterte die Menschen in der voll besetzten Halle ebenso wie Solist Gunnar Schierreich, der neben einigen Gesangsstücken während des Gottesdienstes ganz zum Schluss mit "Oh Happy Day" Alt und Jung förmlich mitriss.

Im Alpenhof liegt seit Beginn ein Gästebuch aus, daraus wurden einige Schmankerln in Gedichtform vorgelesen. Da endet eines der poetischen Werke mit den Worten "Es fällt uns schwer von hier zu geh’n, denn hier war’s wirklich wunderschön." Oder an anderer Stelle: "Sie pflegen die Gemeinsamkeit, denn das tut Not in dieser Zeit! Gemeinsam beten, lachen, singen, kann neue Lebensfreude bringen." Ähnliche Verse könnten beliebig angefügt werden, sie drücken alle ihre Zufriedenheit aus und haben immer wieder die gelebte Gemeinsamkeit zum Inhalt.

Die Kinder stehen im Mittelpunkt

Dieses Gemeinsame zog sich auch durch den gesamten Festtag, angefangen vom Gottesdienst über das Mittagessen. Traditionell gab es Linsen mit Spätzle und zahlreiche gespendete Kuchen und Torten.

Draußen auf dem Hof war an die Kinder gedacht. Eine Spielstraße mit Büchsenwerfen, Jojos und Geschicklichkeitsspielen lud zum Mitmachen ein. Mädchen und Jungen konnten sich schminken lassen, es wurde gemalt und gebastelt. Nicht zu vergessen die leckeren Crêpes, die einige junge Mitglieder des Vereins anboten.

Apropos Mitglieder: ohne die enorm vielen Helferinnen und Helfer jedes Alters rund um die Macher Wolfgang Poppel, Thomas Vogler und Martin Wäschle wären all die Aktivitäten nicht möglich. Auch beim Jubiläumsfest waren sie aktiv, alle mit fröhlichen Gesichter. Abgerundet wurde der Tag mit einer immer wieder wechselnden Dia- und Filmschau im Bus eines örtlichen Unternehmens, das von Anfang an die Fahrten nach Österreich unterstützte und das auch immer noch tut. Der Abend schließlich wurde mit einer Cocktailbar eingeläutet und endete mit einem Auftritt der Musikgruppe "Trio Infernale".