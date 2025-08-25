Klösterle in Schönau: Die einstige Gerberei durfte bleiben

Vor fünfzig Jahren wurde ein einmaliges aber marodes Baudenkmal aus Geldmangel auf die Abbruchliste gesetzt.
Heute gehört das Klösterle „zu den wenigen Schönauer Häusern, deren ursprüngliche Architektur nicht verfälscht wurde“. Letztlich war es das gemeinschaftliche Bemühen von Stadt, Vereinen und Bürgern, das vor vierzig Jahren die Basis für das Engagement des „Fördervereins Klösterle Schönau“ bildete. Dessen Mitglieder um Bruno Lais verhinderten voller Eifer, dass die einstige Gerberei aus dem Ortsbild verschwindet. Der Stadtkasse fehlten schlicht die Mittel zur Sanierung.