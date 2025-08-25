Klösterle in Schönau: Die einstige Gerberei durfte bleiben

Vor fünfzig Jahren wurde ein einmaliges aber marodes Baudenkmal aus Geldmangel auf die Abbruchliste gesetzt.

Heute gehört das Klösterle „zu den wenigen Schönauer Häusern, deren ursprüngliche Architektur nicht verfälscht wurde“. Letztlich war es das gemeinschaftliche Bemühen von Stadt, Vereinen und Bürgern, das vor vierzig Jahren die Basis für das Engagement des „Fördervereins Klösterle Schönau“ bildete. Dessen Mitglieder um Bruno Lais verhinderten voller Eifer, dass die einstige Gerberei aus dem Ortsbild verschwindet. Der Stadtkasse fehlten schlicht die Mittel zur Sanierung.

Tierhäute werden Leder Um den Ursprung im 18. Jahrhundert wissen nur noch wenige. In einer Gerberei werden Tierhäute zu Leder verarbeitet. Dieser Prozess geht nicht ohne üble Gerüche vonstatten und benötigt neben vielem eine ordentliche Ladung Wasser. Die Lage an der Wiese war ideal, und bis heute scheint die Rückseite des Klösterles die imposantere Ansicht zu bieten. Ein Stück sehenswerte Heimatgeschichte schmiegt sich an den Wiesehang.

Pflege und Kinderschule

Ein Kloster indes war es nie. Dem Volksmund entsprang der Begriff, weil auf Wunsch der letzten Gerbertochter 1897 Ordensschwestern Einzug hielten, wie die städtische Chronik Auskunft gibt. Bis 1959 widmeten sich die Nonnen der Krankenpflege und der Kinderschule. Im gleichen Jahr erwarb die Stadt das Anwesen und nutzte es als Wohnraum.

Heimatmuseum seit 1990

Die Baufälligkeit der nunmehr betagten Mauern von 1780 stellte jedoch ein Problem dar. Gleichwohl sollte das „kulturhistorische Kleinod“ erhalten bleiben.

Der Förderverein nahm mit der Verwaltung eine Grundsanierung in Angriff, und 1990 wurde das Heimatmuseum eingeweiht. Bis heute finden sich stets Freiwillige, die den Förderverein beim Erhalt unterstützen. Menschen, die mit Tatkraft und Ideen für den Betrieb im Klösterle sorgen. „Manche beneiden uns darum, viele freuen sich darüber, einige helfen sogar mit, es zu pflegen und mit Leben zu füllen“, heißt es vom Verein.

Jeden Donnerstag stehen die Türen weit offen. Beim Besuch unserer Zeitung regnet es wie aus Kübeln. Der zweite Vorsitzende Klaus Werner Herling empfängt an diesem Tag Mitstreiter und Besucher. Gerade wenn das Wetter den Feriengästen Regen beschert, empfehlen die Mitarbeiter der Tourist-Info das Heimatmuseum, sagt er. Begrüßt habe er bereits ein Ehepaar aus dem Oberallgäu.

„Wir lassen die Gäste immer allein durch die zweistöckigen Räumlichkeiten wandern“. Dennoch komme man ins Gespräch. Er erzählt von zwei Damen aus Holland, die sich eingefunden hatten, um einen Beitrag für ihre Internetseite zu schreiben.

Andere Besucher staunen über die Miniatur des „Schönauer Münsters“, angefertigt von einer örtlichen Firma, das sie eben ein paar Schritte weiter in natura bewundert hatten.

Und umgekehrt. Es gibt Herling zufolge auch Gäste, die erst ins Museum kommen, und sich danach auf die Suche in und um Schönau machen. Etwa nach der Entsprechung der plastischen Landschaft, die von der einstigen Silber- und Bleigewinnung zeugt, eine akribische Arbeit eines Mitglieds.

Die evangelische Kirchturmuhr führt ein zweites Dasein im Klösterle. Foto: Ines Bode

Unübersehbar auch die ehemalige Kirchturmuhr, die signalrot leuchtet. Die evangelische Gemeinde habe sich von dem Relikt getrennt, als es ausgedient hatte.

Handwerkliches Geschick und wohl auch einiges an Geld trugen dazu bei, es Anfang der 1980er-Jahre zu einem Hingucker zu machen. Zu denen, die das Uhrwerk in Gang bringen, gehört Kassierer Karl-Josef Straub.

Klaus Werner Herling, der aktuelle zweite Vorsitzende des Fördervereins, begrüßt „mit dem katholischen Wetterhahn“ gern Gäste. Foto: Ines Bode

Goldener Wetterhahn

Die katholische Kirchengemeinde grüßt bereits nach dem Eintritt ins Haus. Ihr goldener Wetterhahn, wie die Schönauer sagten, tat seit 1907 auf der Kirchturmspitze Dienst, kündete von Sonne, Regen und Sturm. Ein solcher habe den Hahn nach achtzig Jahren in die Tiefe gerissen – just im Jahr der Eröffnung des Klösterles. Der Kirchturm bekam einen neuen Hahn, und das Museum ein altehrwürdiges Exponat.

Neben zahlreichen großen Ausstellungsstücken gibt es auch eine Vielzahl kleiner: Vom ausgedienten Werkzeug bis zu Wäschestücken der Großmama. Doch die Zeit ging auch am geretteten Bauwerk nicht vorbei.

Das Klösterle putze sich fürs Jubiläum heraus, hieß es anlässlich des 25-jährigen Vereinsbestehens 2010. Wieder war eine Sanierung fällig und die Stadt würdigte den Einsatz des Vereins mit einer Finanzspritze fürs Klösterle.

Bis heute beherbergt es „alte Schriften und Dokumente, Geräte und Gebrauchsgegenstände“. Anschaulich werden Arbeits- und Alltagsleben sowie damit verbundene Sitten, Bräuche und der Glaube vermittelt. Hinzu kommen Sonderausstellungen, Lesungen und auch Trauungen sind möglich.

Ein besonderes Kapitel wurde mit „Schönau im Mittelalter – Ein Buch mit vielen Siegeln“ aufgeschlagen. Die Initiative kam vom Förderverein. Seit 2015 hatte sich eine Arbeitsgruppe des Vereins mit alten Urkunden des Stadtarchivs befasst. Anfangs sei es darum gegangen, den Inhalt zu erkunden. Dann wurde ein stattliches Buch daraus. Es enthält fünfzehn Beiträge von sechzehn Forschern, die mit dem Frühmittelalter beginnen. Teil zwei widmet sich Urkunden ab 1391.

Darin kommt der Humor nicht zu kurz: Berichten die Zeugnisse doch etwa vom Vertrinken eines Schwertes oder von Leumund wegen Zauberlisten. Nun kommt Werner Steiger im Klösterle vorbei, und der zweite Vorsitzende preist diesen als treibende Kraft bei der Erstellung des Buches.

Info: Heimatmuseum Klösterle, geöffnet jeden Donnerstag außer an Feiertagen von 16 bis 18 Uhr, Eintritt frei.