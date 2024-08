Klo am Busbahnhof in Schwenningen: Das stille Örtchen lässt noch auf sich warten

Klo am Busbahnhof in Schwenningen

1 Das Dixiklo am Schwenninger Busbahnhof ist ein Dauerprovisorium. Es soll, so ist es schon lange geplant, durch eine öffentliche WC-Anlage ersetzt werden. Foto: Daniela Schneid

Seit Langem wird geplant, eine öffentliche Toilette am Busbahnhof in Schwenningen aufzubauen. Diesen Sommer nun sollte es soweit sein – bislang steht sie aber noch nicht. Laut Stadtverwaltung soll sich aber jetzt endlich etwas tun.









Link kopiert



Wie lange dauert es eigentlich noch, bis am Busbahnhof in Schwenningen eine anständige öffentliche Toilette zu finden sein wird? Zur Erinnerung: Im Winter 2021 war’s, da stellte die CDU-Fraktion im Gemeinderat den Antrag, in der Mitte Schwenningens ein Häuschen zu installieren.