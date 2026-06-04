Klinkerstube in Geislingen: Frohe Botschaft mit Ablaufdatum – Versteigerung steht an

Alles Hoffen hat ein Ende. Der Versteigerungstermin findet in zwei Monaten im Balinger Amtsgericht statt.
Vor wenigen Monaten hielt sich noch der Optimismus in der Sonnenstadt. Auf Anfrage unserer Redaktion hieß es, dass der Aushang zur Versteigerung der Klinkerstube, der im Rathaus angebracht war, zu zerreißen sei. Die Klinkerstube bleibe. Doch wie es scheint, handelte es sich dabei um eine frohe Botschaft mit Ablaufdatum. Neuerdings hängt nämlich eben dieser Aushang zur Versteigerung der Klinkerstube erneut aus.