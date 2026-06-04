Klinkerstube in Geislingen: Frohe Botschaft mit Ablaufdatum – Versteigerung steht an

Alles Hoffen hat ein Ende. Der Versteigerungstermin findet in zwei Monaten im Balinger Amtsgericht statt.

Vor wenigen Monaten hielt sich noch der Optimismus in der Sonnenstadt. Auf Anfrage unserer Redaktion hieß es, dass der Aushang zur Versteigerung der Klinkerstube, der im Rathaus angebracht war, zu zerreißen sei. Die Klinkerstube bleibe. Doch wie es scheint, handelte es sich dabei um eine frohe Botschaft mit Ablaufdatum. Neuerdings hängt nämlich eben dieser Aushang zur Versteigerung der Klinkerstube erneut aus.​

Wohnen, Arbeiten und Lagern Am 14. August um 9 Uhr muss Geislingens Kultkneipe dran glauben, die Versteigerung findet im Amtsgericht Balingen statt. „Bei dem Versteigerungsobjekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit zwei Stellplätzen und einem separaten Lagergebäude“, ist in der Objektbeschreibung festgehalten. Abgesehen von der Bar gehören also auch Wohnungen dazu, die teilweise vermietet sind. Das Lagergebäude ist kein kleiner Anbau, sondern verfügt über drei Ebenen mit insgesamt 331 Quadratmetern Fläche.

Die Besichtigung erfolgte bereits im Juli 2024, allerdings nur von außen. „Eine Innenbesichtigung der baulichen Anlagen war nicht möglich, daher beruhen viele Angaben auf Unterlagen sowie einer äußeren Inaugenscheinnahme“, so die Anmerkung.

Hintergründe unklar

Was die Gründe dafür sind, dass die Versteigerung immer wieder hinausgezögert oder abgesagt wurde, darüber machte die Ansprechpartnerin von der Kreissparkasse Böblingen als Gläubigerin keine Angabe. Sie berief sich auf das Bankengeheimnis. Mit Blick auf den aktuellen Sachstand wurde jedoch bestätigt: Ja, die Versteigerung der Klinkerstube findet am 14. August dieses Jahres statt.