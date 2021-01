Klinikverbund Südwest Besucher brauchen negativen Corona-Schnelltest

Der Klinikverbund Südwest setzt diese verschärften Regelungen an allen sechs Standorten um und muss seine Besucher auf die Testmöglichkeiten etwa in den Schnelltestzentren und Apotheken der Region verweisen.

Die Landesapothekerkammer stellt unter www.lak-bw.de ein Portal zur Verfügung, über das mittels PLZ-Suche Apotheken mit entsprechendem Angebot gefunden werden können. Das Testergebnis darf zum Zeitpunkt des Besuches im Krankenhaus bei Antigentests (Schnelltests) nicht älter als 48 Stunden, bei PCR-Tests nicht älter als drei Tage beziehungsweise 72 Stunden sein.

An den Kliniken in Calw und Nagold herrscht überdies weiterhin ein Besuchsverbot aufgrund der hohen Inzidenz im Landkreis Calw; nur in begründeten Ausnahmefällen sind Krankenbesuche dort überhaupt zulässig. Auch für diese Ausnahmefälle gilt die Voraussetzung des negativen Testergebnisses und der FFP2-Maske. In den vier Kliniken im Landkreis Böblingen – Sindelfingen, Leonberg, Herrenberg und Böblingen – gilt aktuell noch die Besuchsregelung von einem Besucher pro Patienten pro Tag für maximal eine Stunde.