Meistens bleibt den werdenden Eltern genügend Zeit, um in Ruhe den Kreißsaal zu erreichen. Manchmal jedoch hat es der Nachwuchs besonders eilig. Für diese Fälle gibt es jetzt zwei „Storchenparkplätze“ am Beginn des Klinikparkplatzes in unmittelbarer Nähe zu Zentraler Notaufnahme und Haupteingang.

Schwangere kommen von hier mit dem Fahrstuhl zum Kreißsaal, wo sie vom geburtshilflichen Team direkt in Empfang genommen werden. „Uns ging es auch darum, den werdenden Müttern einen weiteren Weg beispielsweise vom Parkhaus in den Kreißsaal zu ersparen“, sagt Personaldirektor Oliver Butsch. „Schließlich sind wir eine zertifizierte babyfreundliche Geburtsklinik, und es ist uns wichtig, dass sich Paare, die Nachwuchs erwarten, vom ersten Augenblick an bei uns wohlfühlen.“ Die speziellen Stellplätze für werdende Eltern sollen diesen helfen, das Klinikum ruhig und gelassen zu erreichen, was Fachleuten zufolge zu einer guten Geburt beitragen kann.

Nahe am Eingang

Deshalb kam die Anregung, entsprechende Plätze auszuweisen, auch aus den Reihen des Hebammenteams am Klinikum. Die Eltern können nun nahe des Eingangs parken. Sie sind mit einem Schild gekennzeichnet, das den Schriftzug „Werdende Eltern“ zeigt ebenso wie einen Storch, der in einem Tragetuch ein Baby hält. Dieses Schild ist weder zu übersehen noch falsch zu interpretieren. Die Stellplätze sollte von werdenden Eltern nur in besonders eiligen Fällen genutzt werden. Die ersten Rückmeldungen sind sehr gut: Aus der Sicht Schwangerer, die im Klinikum Landkreis Tuttlingen betreut werden, stellen die Plätze einen sinnvollen Service für die werdenden Eltern dar. Dem bevorstehenden Entbindungstermin können sie ein stückweit gelassener entgegensehen, da sich zumindest die Sorge um die Suche nach einem geeigneten Parkplatz am Tag der Geburt in Wohlgefallen aufgelöst hat.