Wieder zeigt sich, dass Freudenstadt einen guten Ruf als Prüfungsort hat: vier Medizinstudenten legten erfolgreich ihr Examen am Klinikum ab.

Vier junge Medizinstudenten haben am Klinikum Landkreis Freudenstadt ihr mündliches Staatsexamen absolviert, wie die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH (KLF) mitteilt.

Für das Klinikum Landkreis Freudenstadt besonders erfreulich: Zwei der Ärzte werden ihre Tätigkeit am Klinikum fortsetzen.

Leonie Schuster (Wahlfach Pädiatrie), Alexandra Pertoll (Wahlfach Gynäkologie) und Marco Dehner (Wahlfach Pädiatrie) hatten alle drei Tertiale ihres Praktischen Jahres, das am Ende der Ausbildung steht, in Freudenstadt absolviert. Als vierte Kandidatin hatte Marleen Harnack die Prüfung abgelegt. Sie hatte ihr Praktisches Jahr nicht in Freudenstadt absolviert – das Klinikum aber als Prüfungsort gewählt. „Freudenstadt hat einen guten Ruf als Prüfungsort“, freut sich der ärztliche Direktor Florian Bea, der auch den Vorsitz der Prüfungskommission innehatte. „Das Examen ist fordernd, deshalb ist es uns immer ein Anliegen, eine menschlich angenehme Atmosphäre zu schaffen.“

Den Prüflingen wird nichts geschenkt

Denn geschenkt werde den Prüflingen im mündlichen Examen nichts. Neben einer theoretischen Prüfung des Fachwissens müssen die angehenden Ärzte einen realen medizinischen Fall korrekt diagnostizieren und eine Behandlungsempfehlung verfassen. „Dabei geht es immer um komplizierte Fälle, die nicht eindeutig sind, sondern die Kombination des gesamten medizinischen Wissens erfordern“, beschreibt Bea. Ziel des mündlichen Examens sei es schließlich, auf die herausfordernde Zukunft als Arzt vorzubereiten.

„Wir brauchen jeden Arzt hier im ländlichen Raum“

Dass zwei der vier geprüften Ärzte diese Zukunft in Freudenstadt sehen, freut dort natürlich besonders. „Wir brauchen jeden Arzt hier im ländlichen Raum“, betont Geschäftsführerin Monique Bliesener, die in dieser Entscheidung auch den Weg der letzten Jahre bestätigt sieht: „Wir haben ein neues, modernes Klinikum aufgebaut, das medizinisch und technisch am Puls der Zeit ist. Wir bieten das Niveau der großen medizinischen Zentren, sind aber klein genug, dass junge Ärzte bei uns das ganze Spektrum der Medizin und nicht nur einzelne Abteilungen kennenlernen können.“

Ergebnis wird am selben Tag bekannt gegeben

Zweimal im Jahr legen Medizinstudenten in Freudenstadt ihr mündliches Staatsexamen ab. Neben Florian Bea saßen außerdem René Hennig, Gerald Hellstern sowie als externer Prüfer Wolfgang Zubke aus Tübingen in der Prüfungskommission.

Traditionell werde das Prüfungsergebnis noch am selben Tag bekannt gegeben und gemeinsam am Klinikum gefeiert – in diesem Jahr sogar im Kreis der Familien, die spontan zur Ergebnisverkündung dazugekommen waren.