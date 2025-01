2410 Gramm und 49 Zentimeter bringt der Vorreiter des Jahres 2025 mit ins Leben. Am 1. Januar um 8.35 Uhr ist Ege im Klinikum Landkreis Freudenstadt als „Neujahrsbaby 2025“ zur Welt gekommen. Mit diesem Ehrentitel darf sich am Klinikum Landkreis Freudenstadt traditionell das Baby schmücken, das als Erstes im Jahr zur Welt gekommen ist, teilt das Klinikum in einer Pressemitteilung mit.

Denn während anderorts viele Räder über den Jahreswechsel stillstehen, geht der Betrieb am Klinikum und nicht zuletzt im Kreißsaal unverändert weiter. Dennoch: Eine besondere Atmosphäre herrscht um diese Jahreszeit auch im Kreißsaal – insbesondere in diesem Jahr. „Wir feiern unser Einjähriges in den neuen Räumen“, freuen sich Chefarzt Peter Seropian und Leitende Hebamme Franziska Haas.

Baby bekommt Ehrentitel

Der Kreißsaal der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Landkreis Freudenstadt gehört zu den größten und modernsten in der Region – und an Zulauf mangelt es nicht, heißt es in der Mitteilung weiter. „Während die Geburtenrate in Deutschland weiterhin niedrig ist, steigt bei uns die Nachfrage stetig an“, freuen sich Haas und Seropian.

Dass Ege sich von dem hochmodernen medizinischen Umfeld beeindrucken ließ, ist indes unwahrscheinlich. Er ist gesund angekommen und die ganze Familie ist überglücklich. Wenn dazu noch der Ehrentitel des Neujahrsbabys kommt, ist das laut Klinikum einfach das Tüpfelchen auf dem i.

1092 Babys im Jahr 2024

Ein besonderer Dank der Familie Sarac gilt dem engagierten Hebammenteam. Dem Neujahrsbaby haben Iris Osberger und die Hebammenstudentin Amelie Pfaff sowie Assistenzärztin Hannah Schaub auf die Welt geholfen.

2024 sind im Klinikum Freudenstadt 1092 Babys zur Welt gekommen, 564 Jungen und 528 Mädchen. Laut dem Statistischen Bundesamt befinden sich die Geburten in Deutschland auf einem „weiterhin niedrigen Niveau“. „Während die Geburtenzahlen im gesamten Land rückgängig sind, können wir in Freudenstadt einen Anstieg der Geburten verzeichnen. Das ist auf eine großartige Teamleitung zurückzuführen“, kommentiert Andreas Kuznik, leitender Oberarzt der Frauenklinik, die Statistik.