Mit erfolgreich absolviertem mündlichem Staatsexamen wurde am Klinikum Landkreis Freudenstadt wieder eine Generation Nachwuchs-Mediziner in ihre Zukunft als Ärzte entlassen.

Nach einem langen und schweren Studium ist das mündliche Staatsexamen die letzte Hürde, die Medizinstudenten nach einem Praktischen Jahr (PJ) nehmen müssen, um ihre Arbeit als Ärzte aufnehmen zu können, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Entsprechend groß war die Freude bei den Prüflingen, aber auch der Prüfungskommission, als alle Kandidaten ihr positives Prüfungsergebnis in den Händen hielten.

Lesen Sie auch

Examen war quasi ein Heimspiel

Das Examen war quasi ein Heimspiel für die jungen Mediziner. Johannes Wagner, Wahlfach Pädiatrie, hatte bereits ein Tertial seines PJ in der Chirurgie am Klinikum verbracht. Mona Lieb, Wahlfach Gynäkologie, und Jennifer Rauch, Wahlfach Pädiatrie, hatten sogar alle drei Tertiale des PJ am Klinikum Landkreis Freudenstadt absolviert. Einen Heimvorteil hatten die jungen Mediziner dadurch trotzdem nicht, heißt es weiter. Im mündlichen Examen werden die angehenden Ärzte gezielt vor schwierige und komplexe Fälle gestellt, in denen alles an Wissen, Erfahrung und Gelerntem eingebracht und kombiniert werden muss.

Anerkennende Worte für Absolventen

Bei der anschließenden kleinen Feierstunde gab es für die frischgebackenen Ärzte viele anerkennende Worte. Zwei der ehemaligen PJ-Studenten des vergangenen Jahres gefiel es am Klinikum Freudenstadt so gut, dass sie ihre Karriere hier fortsetzen möchten.

Jennifer Rauch wird an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin bleiben. Ebenfalls mit erfolgreich bestandenem Examen in der Tasche wird zudem Eva-Maria David an die Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie kommen. Sie hatte zwei Tertiale ihres PJs in Freudenstadt absolviert und kehrt nun in als frischgebackene Ärztin zurück.