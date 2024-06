Ausländische Pflegekräfte treten nach Anerkennungsprozess ihren Dienst an

1 Sie haben es geschafft: Fünf Krankenpflegerinnen aus dem Balkan (eine nicht auf dem Bild) dürfen nach einem fast einjährigen Anerkennungsprozess ihre Arbeit am Klinikum Freudenstadt aufnehmen. Foto: KLF/Jacqueline Wardeski

Fünf Krankenpflegerinnen aus dem Balkan dürfen nun am Klinikum Freudenstadt arbeiten. Sie haben das Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegekräfte bestanden und sind damit die ersten, die den neunmonatigen Prozess mit dem Klinikum Landkreis Freudenstadt durchlaufen haben.









Vom Pflegenotstand müsse man am Klinikum Freudenstadt noch nicht reden. Doch allein auf dem heimischen Arbeitsmarkt, ist der Bedarf an Mitarbeitern schon lange nicht mehr zu decken, schreibt das Klinikum in einer Pressemitteilung.