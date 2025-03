Die Nachricht darüber, dass die Zukunft des Klinikstandorts in Donaueschingen in den Sternen steht, ist gerade erst ein paar Tage alt, da sorgt das Krankenhaus in der Doppelstadt schon wieder für andere Schlagzeilen.

Die Belegschaft wird aufgerufen, in den Arbeitskampf zu gehen.

Es sind unsichere Zeiten für Krankenhäuser, aber auch für Patienten. Das wurde Ende Februar in einer besonders alarmierenden Nachricht des Klinikums auf eindrückliche Weise deutlich: Weil das Schwarzwald-Baar-Klinikum finanziell enorm zu kämpfen hat und die Klinikleitung deshalb von einem weiteren Minusbetrag in Millionenhöhe ausgehen muss, waren Gutachter damit beauftragt worden, das Krankenhaus und seine Prozesse zu durchleuchten. Wo kann gespart werden? Wo sind mehr Einnahmen drin? Solche Fragestellungen standen im Vordergrund.

Landkreis in Alarmbereitschaft

Was herauskam, versetzte vor allem den südlichen Landkreis in Alarmbereitschaft: Das Gutachten kommt abschließend zu der Empfehlung, die stationären Leistungen, die bislang noch für Patienten in über 260 Betten in Donaueschingen erbracht werden, mittelfristig komplett nach Villingen-Schwenningen zu verlegen. Der Standort Donaueschingen könne, so die Empfehlung, umgebaut werden zu einer orthopädischen Fachklinik – oder eben gar keine Klinik mehr sein, sondern nur noch ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit Zweigpraxen des Klinikums sowie eingemieteten Ärzten.

Viele Patienten sind entsetzt

Im Internet brach sich Entsetzen Bahn: „Unglaublich! Das wäre katastrophal. Nachdem bei uns in Stühlingen das Krankenhaus geschlossen wurde, ist Donaueschingen unsere Rettung. Wenn das Krankenhaus geschlossen wird sind wir am Ar… !“, meint etwa Heike P. „Ein Skandal, was im Gesundheitssektor abgeht“, meint Christian P., Veronika W. sorgt sich: „Leider werden immer mehr Krankenhäuser geschlossen, immer größere Wege und Fahrstrecken für den Kranken stehen an.“ und Karmen B. findet: „Dass wäre schrecklich“, während Birgit S. fleht: „Bitte nicht Donaueschingen schließen....“

Das will die Gewerkschaft Verdi

Mitten hinein in diese Aufregung, die nicht zuletzt der finanziellen Situation des Klinikums in der Region geschuldet ist, platzt nun ein Warnstreik im Gesundheitswesen, der ab Mittwoch auch das Land Baden-Württemberg ergreifen soll. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der Gesundheitseinrichtungen zu bundesweiten Warnstreiks auf. Arbeitsniederlegungen in 20 Kliniken stehen auf dem Plan, auch das Schwarzwald-Baar-Klinikum mit Hauptstandort in Villingen-Schwenningen gehört dazu.

Die Forderungen, die auf dem Tisch liegen, sind für Arbeitgeber unbequem: Verdi ist in der aktuellen Tarifrunde 2025 für die über 2,5 Millionen Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen unter anderem auf acht Prozent mehr aus, mindestens ab 350 Euro mehr im Monat sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Auch drei zusätzliche freie Tage zählen zu den Forderungen.

Ausgaben, die die Klinik-Bilanz zusätzlich in Schräglage führen dürften.

Es geht nicht um Leben und Tod

Klar ist: Um Leben und Tod soll es am Donnerstag natürlich nicht gehen. Wie bei solchen Streiks üblich wurden für alle voraussichtlich bestreikten Einrichtungen Notdienstvereinbarungen abgeschlossen, die die sichere Versorgung der Patienten sicherstellen sollen.

Aber: Spurlos vorüberziehen soll der Arbeitskampf dann doch nicht – weder an der Klinikleitung, noch an den Patienten. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass OPs geschlossen werden müssen und Krankenhäuser, deren Belegschaft in den Streikmodus wechselt, währenddessen auch nicht alle Betten werden bewirtschaften können. Normalerweise betreibt das Schwarzwald-Baar-Klinikum 845 Betten und 20 Fachabteilungen in VS sowie 263 Betten in Donaueschingen, die sieben Fachabteilungen zuzuordnen sind.