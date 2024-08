Kürzlich schlossen vier Hebammen und 29 Pflegefachkräfte ihre Fortbildung zum Praxisanleiter an der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (ags) am Schwarzwald-Baar-Klinikum in VS ab.

In der Fortbildung lernen die Teilnehmenden, wie sie Pflegeschüler beziehungsweise Hebammenstudentinnen während des praktischen Teils der Ausbildung dabei unterstützen, die theoretischen Lerninhalte aus der Schule oder dem Studium in der Praxis umzusetzen.

Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Ausbildungsqualität im Bereich der Pflege und des Hebammenwesens, teilt das Klinikum mit.

„Diese Fortbildung richtet sich an Hebammen und Pflegende mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung“, erklärt Cora Worms, Lehrgangsleiterin für das Fortbildungsangebot „Praxisanleitung“ an der ags.

„Je besser die Auszubildenden und Studierenden in der praktischen Ausbildung gefordert und gefördert werden, umso schneller können sie fachliche und persönliche Kompetenzen erlernen und festigen, die sie im Berufsalltag benötigen.“ Cora Worms freut sich, dass Ende Juni gleich zwei Kurse diese Zusatzqualifikation erfolgreich abgeschlossen haben.

Inhalte der Zusatzqualifikation

Die berufsbegleitende Fortbildung umfasst 330 Stunden, die in sieben Blockwochen abgeleistet werden. Dabei setzen sich die Teilnehmer mit Themen wie Gesprächsführung und Anleitungsmethoden, Konfliktmanagement und Beurteilungen ebenso wie Rechtskunde und Qualitätsmanagement auseinander. Die Präsentation ihrer Facharbeiten vor Dozenten und geladenen Gästen bildet den Abschluss des Lehrgangs.

Der nächste Praxisanleiter-Lehrgang beginnt im Januar 2025. Alle Informationen sind auf der Website des Schwarzwald-Baar-Klinikums verfügbar: https://www.sbk-vs.de/de/klinikum/bildung/weiterbildung/Praxisanleitung.php.

Diese Teilnehmer haben die Fortbildung für Praxisanleitung in der Pflege erfolgreich absolviert: Tamara Ardore (Pflegeeinrichtung In den Brunnenwiesen Stühlingen), Zacharias Bechtle (Schwarzwald-Baar-Klinikum VS), Loreen Bihl (Vinzenz-von-Paul Hospital Rottweil), Kevin Dos Santos Costa (Helios Klinik Rottweil), Fabrizio Gamuzza (Diakonie ambulant Trossingen), Aulona Gashi (srh Krankenhaus Oberndorf), Justina Glatz (Helios Klinik Rottweil), Christa Kunzelmann (Parkresidenz am Germanswald VS), Yvonne Müller (Katholische Sozialstation Tuttlingen), Annette Mutter (Klinikum Hochrhein GmbH, Waldshut-Tiengen), Annette Schnurr (AKA Team Immendingen), Silvia Welte (Schwarzwald-Baar-Klinikum DS), Birgit Weßler-Dannert (MediClin-Albert-Schweitzer-Klinik Königsfeld), Samira Wolbert (Hospiz am Dreifaltigkeitsberg, Spaichingen) und Ramona Wössner (Pflegedienst Schneiderhan St. Georgen).

Dies sind die Absolventen des Kurses „Praxisanleitung im Hebammenwesen und in der Pflege“: Milena Bauer, Gloria Bode, Leon Dannert, Alexandra Fischinger, Laura Flachs, Lisa Gerger (alle Schwarzwald-Baar Klinikum VS), Carolin Herzog (Klinikum Reutlingen), Frauke Kahrels (Schwarzwald-Baar- Klinikum DS), Edit Kaszta-Siegel (Schwarzwald-Baar-Klinikum VS), Philip Keilbach (Schwarzwald-Baar-Klinikum DS), Patricia Krug (Klinikum Tuttlingen), Ellen Müller (Schwarzwald-Baar-Klinikum VS), Chiara Nacci (Klinikum Singen), Sarah Recker (Klinikum Singen), Heike Rölle (Schwarzwald-Baar-Klinikum VS), Kerstin Scholz (Schwarzwald-Baar-Klinikum VS), Franziska Suhr (Schwarzwald-Baar- Klinikum VS) und Nicole Zisterer (Spitäler Schaffhausen).