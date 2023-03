1 Dieser Akt der Befreiung fand schon im April 2022 statt – Friseurmeister Fernando Aguiar entfernte die Schilder, die auf die bis dahin geltende FFP2-Maskenpflicht hingewiesen haben. Jetzt fallen vielerorts die letzten Masken. Foto: Eich

1. März – es war der Tag der neuen Freiheit, an dem sich fast alle Corona-Beschränkungen in Luft aufgelöst haben. Doch was denkt man im Klinikum in Villingen-Schwenningen darüber?









Vor zwei Jahren war die Welt eine ganz andere: In Städten und Gemeinden wurden fieberhaft Stoffmasken genäht und in konzertierten Aktionen unters Volks gebracht – mit Abstand in der Warteschlange, versteht sich. Masken waren vorgeschrieben. Vor einem Jahr waren die kreativen Nähstunden beendet, die Stoffmasken auf Nimmerwiedersehen in die Schubladen gewandert und längst den Wegwerfprodukten gewichen.