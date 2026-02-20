Klinikum in Donaueschingen: Standortfrage ist weiter offen

1 Das Schwarzwald-Baar-Klinikum am Standort Donaueschingen Foto: SWB-Klinikum Das Landratsamt, die Stadt VS und das Schwarzwald-Baar-Klinikum informieren am 15. April über ihre Pläne für die künftige Krankenhausstruktur im Kreis.







Die Zukunft des Schwarzwald-Baar-Klinikums und insbesondere des Standorts Donaueschingen steht im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. April, um 18.30 Uhr in den Donauhallen in Donaueschingen. Darüber informieren das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, die Stadt Villingen-Schwenningen und das Schwarzwald-Baar-Klinikum gemeinsam in einer Pressemitteilung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dort über den aktuellen Stand der Planungen informieren und mit Fachleuten ins Gespräch kommen. Der Aufsichtsrat des Klinikums befasst sich seit vergangenem Jahr mit der Frage, wie eine zukunftsfähige und wirtschaftlich tragfähige Struktur aussehen kann. Bereits im Oktober waren bei einer ersten Veranstaltung in Villingen-Schwenningen Hintergründe und mögliche Entwicklungen vorgestellt worden.