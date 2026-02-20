Klinikum in Donaueschingen: Standortfrage ist weiter offen
Das Schwarzwald-Baar-Klinikum am Standort Donaueschingen Foto: SWB-Klinikum

Das Landratsamt, die Stadt VS und das Schwarzwald-Baar-Klinikum informieren am 15. April über ihre Pläne für die künftige Krankenhausstruktur im Kreis.

Die Zukunft des Schwarzwald-Baar-Klinikums und insbesondere des Standorts Donaueschingen steht im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. April, um 18.30 Uhr in den Donauhallen in Donaueschingen. Darüber informieren das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, die Stadt Villingen-Schwenningen und das Schwarzwald-Baar-Klinikum gemeinsam in einer Pressemitteilung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dort über den aktuellen Stand der Planungen informieren und mit Fachleuten ins Gespräch kommen. Der Aufsichtsrat des Klinikums befasst sich seit vergangenem Jahr mit der Frage, wie eine zukunftsfähige und wirtschaftlich tragfähige Struktur aussehen kann. Bereits im Oktober waren bei einer ersten Veranstaltung in Villingen-Schwenningen Hintergründe und mögliche Entwicklungen vorgestellt worden.

 

Eine zentrale Frage bleibt weiterhin offen: Ob der Standort Donaueschingen langfristig erhalten bleibt oder nach einer Übergangszeit aufgegeben wird, müssen die zuständigen Gremien entscheiden. Dazu zählen der Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie der Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen. Grundlage der Diskussion ist ein Gutachten aus dem Jahr 2025. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll wäre, die stationären medizinischen Leistungen mittelfristig vollständig in Villingen-Schwenningen zu bündeln.

Ein weiterer Anlass für die Überlegungen ist das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG), das Anfang 2025 in Kraft getreten ist. Diese bundesweite Reform stellt neue Anforderungen an Krankenhäuser und hat auch Auswirkungen auf den Standort Donaueschingen. Das Schwarzwald-Baar-Klinikum muss seine Angebote so ausrichten, dass sie den neuen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Die Veranstaltung am 15. April soll dazu beitragen, die Öffentlichkeit frühzeitig über mögliche Veränderungen zu informieren.

 