Klinikum in Donaueschingen: Gratis-Parken wegen demolierter Kamerasäule

1 Das Kennzeichenerkennungssystem an der Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes gegenüber des Schwarzwald-Baar-Klinikums ist defekt. Gut für Besucher. Foto: Pascal Guegan

Eine Frau fuhr am Mittwoch den Mast am Klinik-Parkplatz um. So funktioniert Bezahlsystem nicht mehr. Mancher ist verwundert.









Normalerweise erfasst ein Kennzeichenerkennungssystem am Klinikum-Parkplatz an der Sonnhaldenstraße in Donaueschingen alle ein- und ausfahrenden Autos. Bei der Einfahrt wird das Kennzeichen gescannt, dann bei der Ausfahrt automatisch erkannt und so die Parkdauer berechnet. Die Bezahlung erfolgt entweder am Automaten durch die Eingabe des Kennzeichens oder online über einen QR-Code. Doch wer seit Mittwoch am Parkplatz am Schwarzwald-Baar-Klinikum zahlen möchte, der steht vermutlich mit einem fragenden Blick vor den beiden Parkautomaten. Dort sind Zettel angebracht mit der Aufschrift „Automat ist außer Betrieb“. Auch die Bezahlung über den QR-Code ist nicht möglich. Gibt man sein Kennzeichen ein, erscheint die Nachricht: „Unbekannter Fehler. Bitte versuchen Sie es später erneut.“