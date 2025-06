Klinikum in Albstadt: Für soziale Teilhabe und nachhaltiges Denken

Klinikum in Albstadt

1 Freuen sich über das Projekt (von rechts): Gerhard Hinger, Michael Bitzer und Michaela Schneevoigt mit weiteren Projektmitarbeitenden der Caritas und des Naturschutzbundes. Foto: Anne Gauggel Das Zollernalb-Klinikum stellt eine Fläche für soziales Urban-Gardening-Projekt zur Verfügung.







Das Gemeinschaftsprojekt mit Caritas Schwarzwald-Alb-Donau und Naturschutzbund will die soziale Teilhabe und das ökologisches Bewusstsein fördern. Auf dem Gelände des Zollernalb-Klinikums in Albstadt ist dazu ein besonderes Projekt entstanden: Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau hat am Standort Albstadt – gemeinsam mit mehreren Partnern – ein ökologisches Beschäftigungsprojekt für langzeitarbeitslose Menschen ins Leben gerufen.