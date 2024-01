Klinikum Freudenstadt: Zwei junge Ärztinnen legen mündliches Examen ab

Neubau in Freudenstadt Wie eine Klinik in nur elf Tagen umzieht

Innerhalb von nur elf Tagen ist in Freudenstadt ein ganzes Klinikum bei laufendem Betrieb umgezogen. Was den Umzug einzigartig gemacht hat und wie es die Beteiligten geschafft haben, das Projekt in rekordverdächtiger Zeit zu meistern.