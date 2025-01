Auf insgesamt 625 Jahre Betriebszugehörigkeit bringen es die Mitarbeiter, die bei der Jubilarfeier am Klinikum Landkreis Freudenstadt geehrt wurden.

In diese stolze Zahl noch nicht eingerechnet sind die 22 Kollegen, die bei der Feier in den Ruhestand verabschiedet wurden, so das Klinikum in einer Mitteilung. Einige von ihnen waren mehr als 30 Jahre am Klinikum tätig.

„Die medizinische Versorgungsqualität steht und fällt mit den Mitarbeitenden“, betonte Monique Bliesener, Geschäftsführerin des Klinikums Landkreis Freudenstadt. Wie lange diese dem Klinikum und somit auch den Menschen in der Region die Treue hielten, zeigte sich eindrucksvoll bei der Jubilarfeier und Mitarbeiterverabschiedung, die im Klinikum einmal jährlich stattfindet. Fünf Mitarbeiter feierten ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit zum Klinikum Landkreis Freudenstadt. 17 weitere wurden für 25 Jahre am Klinikum geehrt.

Hohe Mitarbeitertreue

Landrat Klaus Michael Rückert und die Geschäftsführerin dankten den Jubilaren mit Präsenten und persönlichen Worten, die stets mit viel Liebe zum Detail von der Personalabteilung und der Servicegesellschaft zusammengestellt werden. Zusammen bringen es die Geehrten auf 625 Jahre Einsatz für die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region.

„In Zeiten von Pflegenotstand und Fachkräftemangel sind wir stolz und dankbar, dass wir ein so treues und engagiertes Team haben“, sagte Monique Bliesener. Das Klinikum Landkreis Freudenstadt investiere viel Mühe in Ausbildung und Personalgewinnung. Von Treue dürfe zudem mit Fug und Recht gesprochen werden.

Fordernde Arbeit

22 Kollegen wurden von Rückert und Bliesener in den Ruhestand verabschiedet. Die Mehrheit von ihnen war 20 und mehr Jahre am Klinikum tätig.

Beeindruckende 44 Jahre arbeitete Elisabeth Hofmann am Klinikum. 39 Jahre waren es bei Gabriele Schmidt und 38 bei Hildegund Pfirrmann. Es seien Berufsbiografien, wie sie heute nicht mehr selbstverständlich sind, so die Geschäftsführerin. Besonders im Gesundheitssektor und im klinischen Umfeld seien die Arbeitsbedingungen fordernd und die Work-Life-Balance nicht immer im Gleichgewicht. „Es macht uns umso dankbarer, dass wir am Klinikum Landkreis Freudenstadt eine so hohe Mitarbeitertreue haben“, sagte Bliesener. „Wir wünschen den ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen für den verdienten Ruhestand das Allerbeste.“

Die Jubilare am Klinikum Landkreis Freudenstadt

40 Jahre

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit am Klinikum Landkreis Freudenstadt wurden Silke Lutz, Renate Merkl, Rosemarie Müller, Annette Reichert und Andreas Wiedmaier geehrt.

25 Jahre

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit am Klinikum geehrt wurden Daniela Asprion, Cornelia Barth, Alexandra Fahrner, Marliese Heinzelmann, Verena Helmer, Ronny Jeck, Anna Kaufmann, Agnieszka Mainka, Doris Müller, Katharina Opfer, Ilka Ostermann, Sandra Jessica Pittermuz, Silke Schaefer-Hess, Maria Schmied, Tanja Schnaars, Hildegard Schwarz und Beate Springer.