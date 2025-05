Stabwechsel in der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie am Klinikum Landkreis Freudenstadt: Nach zehn Jahren wurde Chefarzt Benjamin König in einer Feierstunde verabschiedet. Seine Nachfolge trat zum 1. Mai Susanne Atug an.

„Er hat in der Klinik hervorragende Arbeit geleistet und genießt einen exzellenten Ruf“, würdigte Landrat Klaus Michael Rückert laut einer Mitteilung der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) gGmbH die Arbeit von Benjamin König, der nun in den Zollernalbkreis wechselt. Monique Bliesener, Geschäftsführerin des Klinikums Landkreis Freudenstadt, und Landrat Rückert dankten dem Chirurgen für seine Arbeit. König hatte sich unter anderem in viele Veränderungsprozesse am Klinikum eingebracht.

Den Führungsstab übergab König direkt an Susanne Atug. Die Chirurgin aus Nordrhein-Westfalen werde „Königs erfolgreiche Arbeit für die Patienten des Klinikums Landkreis Freudenstadt fortsetzen“, so Rückert.