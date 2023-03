1 Das Lahrer Herzzentrum ist eines der beiden Mediclin-Häuser, das der Ortenaukreis gerne kaufen würde. Foto: Bildstein

Der geplante Kauf des Lahrer Herzzentrums und der Offenburger Psychiatrie durch den Ortenaukreis stockt. Bei den Mitarbeitern macht sich mittlerweile Unsicherheit breit.









Im Dezember vergangenen Jahres hatte die LZ exklusiv über die Pläne berichtet, Mitte Februar bestätigte sie das Landratsamt per Pressemitteilung: Der Kreis will zwei Häuser der Mediclin-Gruppe kaufen, das Herzzentrum in der Geroldsecker Vorstadt und die Psychiatrie an der Lindenhöhe in Offenburg. Zum Zeitpunkt der offiziellen Medienverlautbarung waren die Gespräche bereits weit fortgeschritten. In den folgenden Wochen, hieß es damals, ginge es vor allem noch um den Kaufpreis: „Alle Beteiligten sind sich einig, die Verhandlungen bis Ende März, Anfang April abschließen zu wollen.“