Klinikstandort Donaueschingen: Diese Argumente sprechen für den Erhalt

Bürger und Politiker wehren sich gegen die Schließung des Klinikstandorts Donaueschingen. Diese Argumente bringen sie für den Erhalt.
Steht das Donaueschinger Klinikum vor dem Aus? Das 250-Betten-Haus gehört seit 2004 zum Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH (SBK). Träger sind der Schwarzwald-Baar-Kreis und die Stadt Villingen-Schwenningen. Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) hat die SBK-Geschäftsführung zum Anlass genommen, den Donaueschinger Standort auf den Prüfstand zu stellen. Mittelfristig wäre laut einem vom Klinikum beauftragten Gutachten eine komplette Aufgabe der stationären Leistungen am Standort Donaueschingen wirtschaftlich sinnvoll, da Doppelvorhaltungen entfallen und Kapazitäten optimiert werden könnten.