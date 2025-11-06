Klinikstandort Donaueschingen: CDU fordert weiteres Gutachten

Ist der Standort Donaueschingen des Schwarzwald-Baar-Klinikums noch zu retten? Wenn es nach den Christdemokraten geht: Ja. Der Fraktionssprecher erläutert Details.
Der Kampf um den Erhalt des Donaueschinger Klinikstandorts geht in die nächste Runde: Bei der Hauptausschusssitzung am Dienstag, 4. November, kündigte CDU-Fraktionssprecher Marcus Greiner an, einen Antrag zu stellen, in welchem gefordert wird, dass die Stadt Donaueschingen ein neues Gutachten in Auftrag geben soll, welches sich mit der Ausgangslage des Schwarzwald-Baar-Klinikums (SBK) befasst.