Der Ausbau des Klinikstandorts Calw geht weiter. Chefarzt warnt vor weiteren Verlagerungen von Abteilungen nach Nagold. Für den Landrat ist Optimismus jetzt Pflicht.
Für den Calwer Landrat Helmut Riegger ist der Weg zur Hauptversammlung der Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung Kreis Calw (BI) „nicht einfach gewesen“, wie der Kreischef zu Beginn seines Grußworts anmerkte. „Aber ich bin ihn gern gegangen“, so Riegger. Er machte keinen Hehl daraus, dass er mit dem scheidenden BI-Vorsitzenden Bernd Neufang einige Scharmützel ausgetragen hat. „Wir hatten aber immer das gleiche Ziel, eine gute Gesundheitsversorgung im Landkreis Calw.“