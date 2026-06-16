Der Ausbau des Klinikstandorts Calw geht weiter. Chefarzt warnt vor weiteren Verlagerungen von Abteilungen nach Nagold. Für den Landrat ist Optimismus jetzt Pflicht.

Für den Calwer Landrat Helmut Riegger ist der Weg zur Hauptversammlung der Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung Kreis Calw (BI) „nicht einfach gewesen“, wie der Kreischef zu Beginn seines Grußworts anmerkte. „Aber ich bin ihn gern gegangen“, so Riegger. Er machte keinen Hehl daraus, dass er mit dem scheidenden BI-Vorsitzenden Bernd Neufang einige Scharmützel ausgetragen hat. „Wir hatten aber immer das gleiche Ziel, eine gute Gesundheitsversorgung im Landkreis Calw.“

Neufang sei „mit großer Beharrlichkeit und Leidenschaft wesentlich für eine gute Gesundheitsversorgung im Kreis aktiv gewesen“. Gemeinsam habe man mit der Inbetriebnahme des Gesundheitscampus „etwas Historisches geschaffen“. 113 Jahre nach Eröffnung des Calwer Krankenhauses habe man den neuen Campus eröffnet, während andernorts Kliniken schließen.

Noch nicht das Ende der Fahnenstange

240 Millionen Euro habe man für das Projekt losgeeist. Das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht. „Wir werden nächste Woche den Vertrag für ein weiteres Ärztehaus unterzeichnen“, so Riegger am vergangenen Freitag. Außerdem werde auch das Paracelsus-Krankenhaus von Unterlengenhardt nach Calw ziehen. So kämen weitere 120 bis 140 Millionen Euro an Investitionen dazu. „Es sind dann 380 Millionen Euro, die hier verbaut worden sind.“

Das Paracelsus-Krankenhaus wird auf den Gesundheitscampus in Calw verlegt. Foto: Thomas Fritsch

Was Riegger massiv ärgert: Immer mehr Kosten für sachfremde Leistungen würden dem Landkreis aufgebürdet, was auch zu einer Steigerung der Kreisumlage führe. Und die Regierungspräsidentin stelle ihn dafür an den Pranger. „Wie lange macht das der Kreistag noch mit?“ Man habe einen Versorgungsauftrag vom Land und es müsse selbstverständlich sein: Wer bestellt, der zahlt. „Sonst müssen wir den Versorgungsauftrag ans Land zurückgeben.“ Dann müsse das Land die Kosten tragen. Das sei politischer Sprengstoff.

Blaupause für den ländlichen Raum

Dass ein zusätzliches Ärztehaus komme und die Paracelsus-Klinik nach Calw ziehe und damit „Schulmedizin und anthroposophische Medizin“ eng zusammen arbeiteten, sei laut Manfred Lucha, ehemals Landesminister für Soziales, Gesundheit und Integration, „eine Blaupause für den ländlichen Raum“. Man gehe trotz aller Kosten voran: „Optimismus ist jetzt Pflicht“, so Riegger.

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Der Calwer Chefarzt Martin Oberhoff, der in seinem Grußwort Neufang für dessen Kampf zum Erhalt des Calwer Krankenhauses dankte, hat sich eigenen Worten zufolge um den BI-Vorsitzenden, wie auch um Landrat Helmut Riegger zeitweise „ziemliche Sorgen gemacht“, da beide in ihrem Tun „an die Grenzen, was man gesundheitlich aushalten kann“, gegangen seien. Das Ergebnis ihres Engagements könne sich aber sehen lassen. Ohne die BI und ohne Bernd Neufang, davon ist Oberhoff überzeugt, gäbe es dieses Krankenhaus nicht“.

„Calwer müssten überglücklich sein“

Der Blick nach Bad Wildbad, Neuenbürg, Leonberg oder Herrenberg zeige, wohin sich die Gesundheitsversorgung in der Region entwickle. „Die Calwer müssten also überglücklich sein, dass dieser Campus und damit die medizinische Versorgung hier gelungen ist“. Der Neubau des Krankenhauses sei die einzige Chance gewesen, die Gesundheitsversorgung zu sichern. Oberhoff verhehlte dabei nicht, dass die vergangenen Jahre für alle Beteiligten, insbesondere aber auch für die Mitarbeiter, eine schwierige Zeit gewesen sei.

Jeder Tag als Abwehrkampf

„Seit 2011 hat sich fast jeder Tag als Abwehrkampf dargestellt“, so Oberhoff, der die Nagolder Begehrlichkeiten, die den Standort Calw schwächten, nicht so richtig nachvollziehen kann. Und er mahnte: „Nur weil wir einen Neubau und einen Campus haben, ist das Krankenhaus nicht sicher.“ Die als akademisches Lehrkrankenhaus anerkannte Calwer Klinik sei nur in ihrer Gesamtheit zukunftsfähig, denn: „Wenn Dinge wegkommen, dann ist das Krankenhaus nicht mehr interessant für Ärzte“. Daher müsse die BI am Ball und wachsam bleiben – „der Kampf geht weiter“.

Notfallambulanz wird überrannt

Die Notfallrelevanz in Calw ist laut Oberhoff aufgrund des Einzugsgebiets „deutlich größer als in Nagold“, und die Notfallambulanz werde geradezu überrannt. Seit der Schließung in Herrenberg seien die Behandlungszahlen um 15 Prozent gestiegen. In der Inneren seien die Zahlen von 3000 auf 10.000 nach oben geschnellt.

Dass die Notfallchirurgie zudem „immer defizitär ist“, liege in der Natur der Sache. Dass die Neurologie von Calw nach Nagold verlegt werden solle, sei nicht sinnvoll und der Rückbau koste Millionen. Oberhoff ärgert, dass man mit dem beschlossenen Medizinkonzept 2030 inzwischen „macht, was man will“.

Keine Atempause für die BI

Für die BI und den Calwer Klinikstandort heiße dies: Es gibt keine Atempause. Die BI müsse all ihr Gewicht in die Waagschale werfen. Was Oberhoff aber freut: Mit Beate Ebel – der früheren Pflegedienstdirektorin – habe man nun eine „megakompetente Frau“ im BI-Führungsteam. „Da müssen sich die Gegner des Krankenhauses Calw nun warm anziehen“, so Oberhoff auch mit Blick nach Nagold.

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Er verwies darauf, dass die Kämpfe zwischen Calw und Nagold aufhören müssten: „Denn Calw und Nagold sind als Standorte zu klein, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen“. Da profitierten am Ende nur andere, unter anderem Böblingen, wo man auf dem Flugfeld „einen viel zu großen Schuppen hingestellt“ habe, so der Calwer Chefarzt.