Klinikreform und Co.: Claudia Bauer-Rabe ist neue Chefin des Ortenau-Klinikums

1 Landrat Thorsten Erny (von rechts) verlieh am Mittwoch seiner Freude Ausdruck, dass der Vorstand des Klinikums mit Claudia Bauer-Rabe, die zu Kathleen Messer und Peter Kraemer stößt, wieder komplett ist Foto: Klinikum

Claudia Bauer-Rabe hat zum 1. Februar den Chefposten im Ortenau-Klinikum übernommen. Bei einer Feierstunde am Mittwoch bekräftigte sie, die Klinikreform Agenda 2030 konsequent weiterzuführen – die Strategie aber an neue Entwicklungen anzupassen.









Link kopiert



„Ich darf heute Teil der Familie des Ortenau-Klinikums werden und in die großen Fußstapfen meines Vorgängers treten“, betonte Claudia Bauer-Rabe in ihrer Ansprache. Gemeinsam mit Kathleen Messer (Pflege) und Peter Kraemer (Medizin) bildet sie den Vorstand eines der größten öffentlichen Klinikverbünde in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.