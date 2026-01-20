Klinikneubau in Lörrach: Warum das Zentralklinikum in Lörrach teurer wird

Die Kliniken GmbH hat am Montag eine neue Baukostenprognose vorgestellt: Demnach steigt das Budget von zuletzt 450 Millionen auf 512,8 Millionen Euro.
Die gute Nachricht: Das Zentralklinikum startet dieses Jahr in die Fertigstellung, schon nächstes Jahr soll das hochmoderne Krankenhaus seinen Dienst aufnehmen. Die schlechte Nachricht: Der Neubau wird nach aktuellem Stand rund 59 Millionen Euro teurer. Die am Montag im Landratsamt vorgestellte Baukostenprognose geht von insgesamt 513 Millionen Euro aus. Im Juni 2019 waren noch 314 Millionen für den Bau des Zentralklinikums im Lörracher Entenbad veranschlagt. Zuletzt lag das Budget bei 450 Millionen Euro, wie Klinikenchef Udo Lavendel beim Pressegespräch erklärte.