1 Aufgestockt wurde dieses Gebäude, die Inbetriebnahme der Erweiterung war Anfang 2023. Durch neue Plätze in der Tagesklinik wäre es aber schon wieder zu eng – wenn sie genehmigt werden. Foto: Luisenklinik

Die Luisenklinik will sich am Standort Radolfzell vergrößern, dazu sind allerdings weitere Räumlichkeiten notwendig, aber auch für Bad Dürrheim sind mehr Therapieplätze in der Tagesklinik beantragt.









Verfügt man bei der Luisenklinik in Bad Dürrheim über ein großzügiges und großflächiges Areal, ist man in Radolfzell räumlich an seine Grenzen gestoßen – auch was die Bebauung des Grundstücks betrifft. Dort gäbe es aber eventuell auch die Möglichkeit einer räumlichen Erweiterung.