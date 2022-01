Schwerer Unfall auf B 27 Rettungshubschrauber bei Hechingen im Einsatz

Bei zwei Auffahrunfällen auf der Bundesstraße 27 zwischen den Abfahrten Hechingen Mitte und Hechingen Süd in Fahrtrichtung Balingen sind am Montagnachmittag mindestens zehn Menschen verletzt worden. Sie befanden sich in sieben Autos. Der zweite Unfall passierte im Rückstau nach dem ersten Crash, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.