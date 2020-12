Klinikalltag in Rottweil Sterben verliert wegen Corona-Pandemie die menschliche Seite

Für Hinterbliebene eine sehr belastende Situation

Zu dem Fall selbst äußert sich die Klinik aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Aber die Sprecherin der Helios-Klinik in Rottweil, Andrea Schmider, gibt einen Einblick in die jetzige Situation Die Begleitung sterbender Patienten sei trotz des Besuchsverbotes möglich, und die Helios-Klinik versuche immer, diese Begleitung zu ermöglichen, sagt sie. Dies setze allerdings einen tatsächlichen Sterbeprozess voraus – was nicht immer der Fall sei.

Es komme durchaus vor, dass Patienten sehr schnell verstürben. In so einem Fall bleibe den Ärzten dann nur noch das Überbringen der Todesnachricht. "Grundsätzlich ist es unser Ziel, den Abschied vom Verstorbenen zu ermöglichen", betont die Klinik-Sprecherin. Die Verstorbenen verblieben in der Regel noch für eine gewisse Zeit auf Station, so dass die Angehörigen die Möglichkeit hätten, Abschied zu nehmen.

Im Normalfall würden die Angehörigen informiert, wenn ein Patient versterbe, so dass sie vorbeikommen und Abschied nehmen könnten. "Sollten wir in dieser Zeit die Angehörigen nicht erreichen oder deren Anfahrt zu weit sein, ist der Abschied noch beim Bestatter möglich – allerdings nicht, wenn der Patient mit Corona infiziert war. Das ist natürlich für die Hinterbliebenen eine sehr belastende Situation", räumt Schmider ein.

Menschlichkeit kommt gezwungenermaßen abhanden

"Vielleicht wollte mir mein Vater noch ein paar letzte Worte mit auf meinen Weg geben?", sagt der Sohn. Vielleicht hätte er ihm auch noch gerne ein paar Worte gesagt, ihn ein letztes Mal gehalten?

Doch dazu kam es nicht mehr. Als der Sohn vom Tod des Vaters erfährt, ist dieser bereits auf dem Weg zum Krematorium – zur Einäscherung. Der Bestatter habe ihm gesagt, am Leichensack habe ein Zettel gehangen. Darauf stand: Covid-19.

Covid-19 steht für eine Zeit, der die Menschlichkeit gezwungenermaßen abhanden kommt. Der Sohn sagt, es sei menschenunwürdig, wie mit Patienten und Angehörigen im Krankenhaus umgegangen werde. Er habe den Eindruck einer heillosen Überforderung in den Kliniken, die mit der Pandemie nur bedingt zu tun habe. Zustände wie sie zurzeit in den Krankenhäusern herrschten, stellten sich regelmäßig in den Herbst- und Wintermonaten ein. Alles nur auf das Coronavirus schieben? Das halte er für falsch.

Bitternis und tiefe Verärgerung klingen deutlich an. Es ist die Verärgerung über ein System aus Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie in Verbindung mit einem überaus stark belasteten Klinik-Personal aufgrund der vielen Corona-Patienten.

Besuchsverbot ist sehr belastend

Aufenthalte in der Klinik seien zurzeit für Angehörige und Patienten generell eine schwierige Situation, äußert die Klinik-Sprecherin. Das Besuchsverbot sei sehr belastend, weil es keinen direkten Kontakt mehr gebe und gerade die Angehörigen von älteren, schwer kranken Menschen oft nicht direkt mit den Patienten kommunizieren könnten. Bei jüngeren Patienten funktioniere die Verständigung mit den Angehörigen in der Regel über Smartphone oder Tablet recht gut, auch wenn diese Art der Kommunikation natürlich nicht den persönlichen Besuch ersetzen könne.

Die Lage in der Helios-Klinik ist angespannt, so Schmider: "Wir haben momentan 17 Corona-positive Patienten und fünf Verdachtsfälle auf der Isolierstation liegen, darunter sehr viele schwer kranke Infizierte. "Sie haben ja sicher die Todeszahlen gesehen, die vom Kreis veröffentlicht wurden – viele davon sind bei uns im Haus verstorben." Auf der Corona-Intensivstation sei wir derzeit noch ein Bett frei.

Die Lage im Haus sei auch deshalb angespannt, da es immer wieder zu Personalausfällen komme – auch weil Mitarbeiter Corona-positiv getestet würden. Bei steigenden Zahlen steige natürlich auch die Gefahr, dass sich Mitarbeiter der Klinik im privaten oder beruflichen Umfeld infiziere. "Wir versuchen auch weiterhin, so viele Patienten wie möglich zu operieren, haben die OP- und Sprechstunden-Kapazität aber inzwischen etwas reduziert, auch im Hinblick auf die Intensivkapazitäten", so Schmider.

Am Dienstag vermeldet die Kreisbehörde elf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Ein neuer Höchststand, der bekannt gegeben wird. Darunter sind indes auch Nachmeldungen, rückwirkend die vergangenen zehn Tage.