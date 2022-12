1 Das Freudenstädter Krankenhaus belastet den Kreis mehr als erwartet (Archivbild). Foto: Kupferschmidt

Kreis Freudenstadt - Noch liegen keine genauen Zahlen vor. Doch schon jetzt steht fest: Die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) machten in diesem Jahr mehr Verlust als im Haushaltsentwurf einkalkuliert wurde. Das gab Landrat Klaus Michael Rückert in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses des Kreistags bekannt. "Wir werden zusätzliches Geld in die KLF transferieren müssen", kündigte Rückert an.

Im Haushaltsentwurf, der bereits am 21. November vorgestellt wurde, war das allerdings noch nicht vorgesehen. Damals hatte Dezernatsleiter Ulrich Bischoff erläutert, dass der Landkreis 2023 laut Kalkulation im Ergebnishaushalt auf ein schmales Plus von rund 153 000 Euro kommen würde.

Schuldenberg von 70 Millionen Euro

Abzüglich der eingerechneten Abschreibungen seien sogar rund 5 Millionen Euro übrig. Diese sollen genutzt werden, um einen Teil der Schulden zu tilgen, die der Kreis über die Jahre angehäuft hat. Denn mittlerweile beträgt dieser Schuldenberg satte 70 Millionen Euro.

Doch diese Pläne sind nun in Gefahr. Denn der höhere Finanzbedarf des KLF könnte dafür sorgen, dass der Kreis die schwarze Null im Ergebnishaushalt verfehlt. Und auch die geplante Tilgung könnte dann davon betroffen sein, wie Sabine Eisele, Pressesprecherin der Kreisverwaltung, bestätigt. "Es könnte sein, dass dann weniger Geld in die Tilgung fließt."

Es geht vermutlich um einen Millionenbetrag

Doch noch sei das alles Spekulation, wendet Eisele ein. Schließlich sei noch nicht bekannt, wie hoch der Verlust des KLF ausfällt. Der Aufsichtsrat der Kliniken tagt erst in dieser Woche. Das Ergebnis wird dann in der nächsten Kreistagssitzung vorgestellt.

Doch schon jetzt ist zu erwarten, dass die Mehrbelastung für den Kreis alles andere als gering ausfällt. So räumt dann auch Eisele ein, dass es sich bei der Abweichung vermutlich um einen Millionenbetrag handelt.

Hoffnung auf höhere Steuereinnahmen

Allerdings besteht noch Hoffnung. Denn in der Sitzung am Montag wird auch nochmal eine aktualisierte Steuerschätzung des Landes vorgestellt. Mit dieser könnten dann gute Nachrichten verbunden sein – nämlich die Aussicht auf höhere Steuereinnahmen. Damit wäre die schwarze Null wieder erreichbar, wie Eisele erklärt.

Es bleibt also spannend. Die Kreistagsitzung am Montag wird zeigen, ob der Landkreis wie geplant einen Teil seiner Schulden abbauen kann, oder erneut in die roten Zahlen rutscht.