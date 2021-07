1 Weil die Premiere 2020 ein Erfolg war, gibt es jetzt eine Neuauflage.Foto: Musikverein Foto: Schwarzwälder Bote

Freizeit: "Harmonie" spielt am Sonntag an verschiedenen Orten in Sulzbach

Lauterbach-Sulzbach. Die "klingende Hochtalrunde" des Musikvereins Harmonie geht morgen, Sonntag, 18. Juli, in ihre zweite Auflage. Wurde die Veranstaltung im Corona-Jahr 2020 "eher aus der Not heraus geboren, ist sie dieses Jahr mehr als gewollt", sagen die Verantwortlichen. Der gute Zuspruch aus der Bevölkerung und die ausnahmslos positiven Rückmeldungen im Nachgang hätten die "Harmonie" bestärkt, diesen Termin fest ins musikalische Jahresprogramm aufzunehmen.

"Leider ist die Pandemie und deren Begleiterscheinungen immer noch sehr präsent und so wurde die Kapelle wiederum in mehrere Probengruppen aufgeteilt. Diese drei kleineren Musikformationen werden an denselben Standorten wie im vergangenen Jahr die wanderlustigen Bürger musikalisch unterhalten", kündigen die Organisatoren an. Somit werde die Lauterbacher Hochtalrunde "zu einer klingenden Hochtalrunde". An allen Standorten hat die "Harmonie" eine kleine Speisen- und Getränkeauswahl vorbereitet.

Besonders auf die Parksituation im Verlauf der Hochtalrunde weist der Musikverein hin: "Als Einstieg und somit auch als Parkplatz eignen sich das Gedächtnishaus Fohrenbühl, der Wanderparkplatz im Rotwasser, der Parkplatz am ehemaligen Gasthaus Wilhelmshöhe sowie der Festplatz am Boschel." Es gebe also genug Parkplätze, sodass "nicht unnötiger Weise Hofzufahrten und schmale Seitenstraßen zugeparkt werden" müssten. Die Veranstaltung läuft im Rahmen der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen ab.