Klimawandel zwingt zu neuen Wegen: Wie sich der Tourismus wandelt – auch rund um St. Georgen

Auf zwei Rädern durch Wälder statt auf zwei Brettern den Hang hinab: Der Tourismus im Schwarzwald, und damit auch in St. Georgen, wandelt sich – gezwungenermaßen.

Das Gebiet der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), zu dem auch St. Georgen, Furtwangen, Schonach und Schönwald gehören, soll Teil der nationalen und internationalen Liga der Mountainbike-Destinationen werden – diese Vision hat die Tourismusorganisation ausgegeben. Und die HTG geht nun weitere Schritte auf dem Weg dahin, die sich bereits rund um St. Georgen bemerkbar machen. Es ist eine Entwicklung, die – zumindest zum Teil – aus der Not geboren ist.

Denn die Tage, an denen in den vergangenen Jahren an den Liften in Oberkirnach noch Ski gefahren werden konnte, sind zumeist schnell gezählt. Und nicht nur das: Auch die Zahl der Lifte – über lange Jahre waren es fünf, nun schmolz ihre Zahl innerhalb kurzer Zeit auf zwei – schrumpft. Kein Wunder: Mit nur einer Handvoll von Betriebstagen läuft ein Skilift heute oftmals nicht mehr als attraktives Zubrot, sondern nurmehr als Hobby, das sich gerade so finanziell trägt – wenn überhaupt.

Wobei längst nicht nur die Lifte unter den viel zu warmen Wintern leiden – auch Loipen können immer seltener gespurt werden. Und mit ihrer winterlichen, verschneiten Idylle kann die Landschaft nur noch selten punkten. Bei Wintersport und -tourismus schlägt der Klimawandel im Schwarzwald mit seiner ganzen Macht zu.

Das zeigt auch der langfristige Trend bei den Übernachtungszahlen, wie HTG-Geschäftsführer Patrick Schreib bei seinem jüngsten Besuch im St. Georgener Gemeinderat schilderte. „Insgesamt geht es zurück“, lautete sein Fazit aus der Analyse der Übernachtungszahlen der vergangenen zehn Jahre. Insbesondere im Winter fallen demnach die Übernachtungszahlen, während sie im Sommer leicht sowie im Frühjahr und Herbst stark stiegen.

1000 Kilometer langes Wegenetz

Die HTG möchte das nutzen, den ganzjährigen Tourismus ausbauen – unter anderem, indem sie den Schwarzwald zunehmend als Mountainbike-Region positioniert. Ein Baustein: die Infrastruktur. Ebendie soll ausgebaut werden, wie in einer Mitteilung der HTG zu lesen ist. „In den kommenden Monaten soll durch die Erweiterung und neue Kennzeichnung zahlreicher Routen ein Netz von mehr als 1000 Kilometern einheitlich ausgeschilderter Radstrecken entstehen“, ist darin zu lesen.

Denn wo Wanderer bereits seit Jahren ein einheitlich ausgeschildertes Wegenetz vorfinden, schauten Radfahrer noch in die Röhre – zumindest bislang. Die Infrastruktur für Radfahrer, Mountain- und Gravelbiker werde derzeit ausgebaut und optimiert, erklärt die HTG. „Zentrales Element ist die Ausweisung eines neuen Basis-Radwegenetzes in der Ferienregion Hochschwarzwald. Dabei werden bestehende Routen im Laufe des Jahres 2026 umstrukturiert, erweitert und zusammengeführt – und mit einer komplett neuen Beschilderung versehen, samt Angaben zu Entfernungen und zu überwindenden Höhenmetern“, erklärt die Tourismusorganisation.

Wegweiser sind hier bereits angebracht

Rund um St. Georgen könnte der eine oder andere die einheitliche Beschilderung schon entdeckt haben. Denn hier, im nördlichen Bereich des HTG-Gebiets, das neben der Bergstadt noch Furtwangen, Schonach und Schönwald umfasst, zeigen bereits jetzt gelb-blaue Wegweiser, dass Gravel- und Mountainbiker auf der richtigen Strecke unterwegs sind.

Wenn erst der mittlere und der südliche Teil der Ferienregion dem Beispiel gefolgt sind, soll nach HTG-Angaben ein zusammenhängendes Netz von mehr als 1000 Kilometern einheitlich ausgeschilderter Radstrecken zur Verfügung stehen. Auch von St. Georgen aus kann man sich dann auf dem Rad auf gut ausgeschilderten Strecken aufmachen bis tief in den Hochschwarzwald hinein. Die HTG bietet dazu online unter hochschwarzwald.de/radfahren auch diverse Tourenvorschläge und weitere Infos an.