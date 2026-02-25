Klimawandel zwingt zu neuen Wegen: Wie sich der Tourismus wandelt – auch rund um St. Georgen

Auf zwei Rädern durch Wälder statt auf zwei Brettern den Hang hinab: Der Tourismus im Schwarzwald, und damit auch in St. Georgen, wandelt sich – gezwungenermaßen.
Das Gebiet der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), zu dem auch St. Georgen, Furtwangen, Schonach und Schönwald gehören, soll Teil der nationalen und internationalen Liga der Mountainbike-Destinationen werden – diese Vision hat die Tourismusorganisation ausgegeben. Und die HTG geht nun weitere Schritte auf dem Weg dahin, die sich bereits rund um St. Georgen bemerkbar machen. Es ist eine Entwicklung, die – zumindest zum Teil – aus der Not geboren ist.