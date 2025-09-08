Ozeane verlieren ihre wichtigsten Sauerstoffproduzenten

Das Cyanobakterium Prochlorococcus produziert rund ein Fünftel des irdischen Sauerstoffs. Aber vielleicht nicht mehr lange. Denn diese Phytoplankton-Art reagiert überraschend sensibel auf den Klimawandel.
Er ist ein extrem wichtiger Sauerstoffproduzent und sowohl der kleinste als auch der am häufigsten vorkommende photosynthetische Organismus der Erde. Namentlich bekannt dürfte Prochlorococcus dennoch kaum jemandem sein. Forscher haben nun herausgefunden, dass das Cyanobakterium empfindlicher auf hohe Temperaturen reagiert als bisher gedacht.