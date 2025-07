Klimawandel setzt Wald zu: Warum der Landkreis vom CO2-Absenkpfad abkommt

Der Landkreis Lörrach hat sich auf die Fahne geschrieben, bis 2040 eine klimaneutrale Region zu werden. Die Treibhausgasemissionen sollen bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent gesenkt werden. Indes: Der Landkreis kommt vom eingeschlagenen Weg ab und hält den Absenkpfad zum Kohlendioxid 2024 voraussichtlich nicht ein. Statt 1,26 wurden 1,5 Millionen Tonnen des klimaschädlichen Gases ausgestoßen. Mit ein Problem ist, dass der bereits durch den Klimawandel geschädigte Wald Kohlendioxid nicht mehr optimal aufnehmen und speichern kann.

Zahlreiche Maßnahmen verfolgt der Kreis, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Um deren Wirkung zu überprüfen, veröffentlicht die Verwaltung seit drei Jahren jährlich einen Bericht. Dieser informiert über die Gesamt-Treibhausgasbilanz des Landkreises, den Stand des Emission-Absenkpfads, blickt auf Emissionen, Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und thematisiert darüber hinaus die Entwicklungen auf Gemeindeebene.

Trends deutlich erkennbar

Frederike van den Adel von der Energieagentur Südwest stellte dieser Tage im Kreis-Umweltausschuss die Zwischenergebnisse für das vergangenen Jahr vor, die im Ratsrund Anlass zur Sorge waren. Weil Daten der Schornsteinfeger zu kommunalen Gebäuden fehlten, seien die Ergebnisse nur vorläufig, so die Expertin – deutliche Trends ließen sich aber erkennen. So verursacht die Wärmeversorgung rund zwei Drittel des CO2-Ausstoßes im Kreis, im vergangenen Jahr stieg der Verbrauch gegenüber 2023 und folglich der Treibhausgas-Ausstoß. Denn: Das Mehr konnte nicht über erneuerbare Energien abgedeckt werden. In Sachen Wärme werden mehr als 90 Prozent über fossile Energielieferanten wie Gas und Öl bereitgestellt, wie die Auswertung zeigt. Erneuerbare Quellen machen indes nur neun Prozent aus. Und: Weil Daten der Schornsteinfeger fehlen , wisse man nicht, was in den einzelnen Häusern passiere. Im Wärmesektor sei jedenfalls viel zu tun, befand van den Abel, die zum Mobilitätssektor keine Angaben machte. Die statistischen Daten seien noch nicht aussagekräftig genug.

Bei der Stromgewinnung spielt die Wasserkraft eine entscheidende Rolle. Foto: Michael Werndorff

Positiv: Der Großteil der Stromerzeugung stammt zu 72 Prozent aus Wasserkraft, 22 Prozent steuern Photovoltaikanlagen bei, erklärte van den Adel. Einem Verbrauch von rund 900 000 Megawattstunden stand eine Stromproduktion von 1,5 Millionen Megawattstunden gegenüber – es wird also mehr Strom aus erneuerbaren Quellen produziert als verbraucht wird. Laut der Expertin war 2024 ein gutes Wasserkraftjahr, der Anteil stieg von 133 auf 163 Prozent an erneuerbaren Energien.

Wälder vom Klimawandel betroffen

Derweil zeigt sich die Lage bei Landnutzung und Forstwirtschaft dramatisch. Statt eines Rückgangs weist die Statistik für 2023 eine CO2-Zunahme von rund 60 000 Tonnen aus. Kurzum: Der Wald kommt seiner Funktion als Kohlendioxid-Speicher nicht mehr in dem Maße nach wie in früheren Jahren. Der Wald habe die Fähigkeit eine Klimaschutzleistung zu erbringen, er sei jedoch auch Leidtragender des Klimawandels, kommentierte Michael Kauffmann, Dezernent für den ländlichen Raum, die Statistik. Im Lauf der vergangenen Jahre musste viele Fichten vorzeitig wegen Borkenkäferbefall genutzt werden. Auch die Buche hat besonders unter der Trockenheit der Vorjahre gelitten.

Weiterhin fällt die Esche dem Eschen-Triebsterben, einem eingeschleppten Pilz, zum Opfer, wie die Bundeswaldinventur im Landkreis zeigt. Die Entwicklung komme nicht überraschend, so Kauffmann. Man wisse schon lange um die klimabedingten Waldschäden. Allerdings sei die Region weniger stark betroffen, weil es hier weniger reine Fichtenwälder gibt, die vom Borkenkäfer gefressen werden, als in anderen Regionen. Beunruhigend sei, dass auch für stabil gehaltene Buchenwälder Schaden nehmen. Wichtig sei es, die Wälder umzubauen und sie trockenheitsresistenter zu machen.

Im Ratsrund gab der Bericht Anlass zur Sorge: „Wenn Gas wieder hoffähig wird, dann wirft uns das in unserer Wärmewende zurück“, sagte Klaus Eberhard (SPD). „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht dramatisch verschlechtern.“ Die Entwicklung sei deprimierend, befand dann auch Gerhard Zickenheiner (Grüne). „Hier kann der Kreis nicht viel tun.“