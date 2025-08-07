Klimawandel setzt Wald unter Druck: Wie der Wald fit für die Zukunft gemacht wird

Der Klimawandel verschont auch den Wald beider Basel nicht. Dieser muss verjüngt und umgebaut werden. Dabei spielen klimaresistente Baumarten eine große Rolle.
Der Blick streift über sattes Grün: Gesund und kräftig zeigt sich der Wald oberhalb der Gemeinde Bettingen vor den Toren Lörrachs. Doch der Eindruck täuscht. „Hier stehen viele Bäume, die in zwei bis drei Jahren absterben werden“, erklärt Ueli Meier, Leiter des Amts für Wald und Wild beider Basel bei einem Ortstermin am Mittwochmorgen. Gemeinsam mit Kaspar Sutter, Vorsteher des Basler Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, informieren sie über die Herausforderungen und Chancen, denen der Wald im Klimawandel begegnet.