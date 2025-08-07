Klimawandel setzt Wald unter Druck: Wie der Wald fit für die Zukunft gemacht wird

Der Klimawandel verschont auch den Wald beider Basel nicht. Dieser muss verjüngt und umgebaut werden. Dabei spielen klimaresistente Baumarten eine große Rolle.

Der Blick streift über sattes Grün: Gesund und kräftig zeigt sich der Wald oberhalb der Gemeinde Bettingen vor den Toren Lörrachs. Doch der Eindruck täuscht. „Hier stehen viele Bäume, die in zwei bis drei Jahren absterben werden“, erklärt Ueli Meier, Leiter des Amts für Wald und Wild beider Basel bei einem Ortstermin am Mittwochmorgen. Gemeinsam mit Kaspar Sutter, Vorsteher des Basler Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, informieren sie über die Herausforderungen und Chancen, denen der Wald im Klimawandel begegnet.

Wald soll Kohlenstoff speichern

Extreme Wetterereignisse wie zum Beispiel Trockenheit und Starkniederschläge verändern den Wald. „ Gleichzeitig steigen die Erwartungen an seine Leistungen: Der Wald soll zum Klimaausgleich beitragen und Kohlenstoff speichern“, so der Experte. Ein großes Problem sei ein Überhang an alten Bäumen. Diese seien noch in anderen Verhältnissen gewachsen, verweist er auf den Klimawandel. Solche Bäume seien nicht mehr in der Lage, Wasser in ihre Kronen zu pumpen. So will Meier nicht von einem Waldproblem sprechen. „Wir haben eine Krise alter Bäume“, wiederholt er, während er auf einzelne Bäume deutet, deren Wipfel deutliche Trockenheitszeichen tragen. „Das ist eine Herausforderung für die nächsten 30 bis 40 Jahre“, so der Amtsleiter. Sollte man nicht unternehmen, würden zahlreiche Bäume Stürme zum Opfer fallen.

Der Wald bei Basel muss jünger werden. Die jetzige Baumartenverteilung liefert eine gute Grundlage, sagen Experten. Foto: Michael Werndorff

Das Ziel ist klar: Die alten Wälder müssen in einen zukunftsfähigen Zustand gebracht werden. Jetzt haben Buche und Esche einen Gesamtanteil von 50 Prozent. „Und ausgerechnet diese Baumarten leiden wegen Hitze und Pilzbefall“, erklärt Maier, der die Ziele der Strategie „Wald im Klimawandel“ erläutert.

Es droht die Versteppung

Ihm zufolge könne der Wald Klimawandel. Für sein Überleben sei er nicht auf die Hilfe des Menschen angewiesen. Ob aber ein sich selbst überlassener Wald zukünftig in der Lage ist, die Nachfrage nach menschenorientierten Waldleistungen zu erbringen, dürfe bezweifelt werden, ist er überzeugt. Die Problem sei, dass in etwa 60 Jahren hierzulande ein Klima wie in Kalabrien herrsche. „Wir brauchen Bäume, die mit der Trockenheit umgehen können.“ Sollte der Mensch nicht eingreifen, werde es zur Versteppung kommen. Macchie – immergrüne Gebüschformationen – wie auf Korsika wären das Ergebnis, warnt der Förster, der in der vorhandenen Baumartenzusammensetzung eine gute Ausgangslage für den Waldumbau erkennt. „Wir fangen nicht bei null an“, lautete seine Botschaft.

Laut Kaspar Sutter, Vorsteher des Basler Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, strebt der Kanton Basel-Stadt an, bis zum Jahr 2037 klimaneutral zu werden. Foto: Michael Werndorff

Zukunftsfähige Bäume aussuchen und pflegen

Nun gehe es darum, zukunftsfähige Baumarten auszusuchen, sie zu pflegen und jetzt gut wachsende Bäume auszudünnen. Zukunftsfähig seien unter anderem Esche, Eiche, Bergahorn. Das Baumartenspektrum in den Wäldern beider Basel sei groß. Angesprochen auf die Buche, die den größten Anteil in beiden Basel ausmache, verwies er auf die genetische Vielfalt. „Die in Europa weit verbreitete Buche wird viel zu schnell schlecht geredet“, moniert er. So müsse man beim Waldumbau auch auf die Buche setzen, schließlich sei der Baum eine Grundlage für das Ökosystem.

Wald als Kohlenstoff-Speicher

Derweil kommt der Wald seiner Funktion als Kohlenstoff-Speicher nicht mehr in dem Maße nach wie in früheren Jahren. Hier habe sich Ernüchterung breit gemacht, berichtet Meier. Wegen Verbrennung und natürlicher Zersetzung käme es zu einer Umkehr – Wälder würden zunehmend zu Kohlenstoffquelle werden. Umso wichtiger seien daher eine Verjüngung und die dauerhafte Verwendung geschlagener Bäume im Holzbau.

Diesseits der Grenze zeigt sich ein identisches Bild: Die Lage bei Landnutzung und Forstwirtschaft sind dramatisch, wie die jüngst präsentierten Zwischenergebnisse des Klimaberichts des Landkreises für das vergangenen Jahr zeigen. Statt eines Rückgangs weist die Statistik für 2023 eine CO2-Zunahme von rund 60 000 Tonnen aus. Kurzum: Der Wald habe die Fähigkeit eine Klimaschutzleistung zu erbringen, er sei jedoch auch Leidtragender des Klimawandels, kommentierte Michael Kauffmann, Dezernent für den ländlichen Raum im Landratsamt, die Statistik. Im Lauf der vergangenen Jahre musste viele Fichten vorzeitig wegen Borkenkäferbefall genutzt werden. Auch die Buche hat besonders unter der Trockenheit der Vorjahre gelitten.