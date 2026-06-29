Dürftige Schneefälle und frühe Hitze setzen Gletschern zu. Warum Experten jetzt einen massiven Eisverlust erwarten – und was ein kühler Sommer noch retten könnte.
Genf - Dürftiger Schneefall und frühe Hitzewellen sind eine Hiobsbotschaft für die Schweizer Gletscher: An diesem Montag (29. Juni) ist nach Berechnungen von Glaziologen bereits Gletscherschwundtag. Das heißt, die Menge, die die Gletscher durch Neuschnee über den Winter oben dazugewonnen haben, ist unten weggetaut - ab jetzt geht's an die Substanz.