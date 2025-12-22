Klimawandel: Schweizer Gericht lässt Klimaklage aus Indonesien zu

Das Inselparadies Pari kämpft gegen Überschwemmungen – jetzt geht der Streit um CO2-Ausstoß vor ein Schweizer Gericht. Was Holcim und die Kläger dazu sagen.
Zug - Erstmals hat ein Schweizer Gericht eine Klimaklage aus dem Ausland gegen einen Großkonzern zugelassen. Drei Fischer und eine Fischerin aus Indonesien werfen dem Baustoffkonzern Holcim vor, durch seinen klimaschädlichen CO2-Ausstoß zum Meeresspiegelanstieg beizutragen, der ihre Insel Pari bedroht. Sie wird immer häufiger überschwemmt. Holcim hat Berufung gegen die Entscheidung angekündigt.