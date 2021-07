Waldbrände in Griechenland unter Kontrolle

1 Archivbild: Ein Hubschrauber arbeitet Ende Mai an der Eindämmung eines Waldbrandes in Griechenland. In dem Land sind erneut mehrere Brände ausgebrochen. Foto: Xinhua/dpa Foto: dpa

Große Hitze mit Temperaturen bis zu 40 Grad seit Wochen: Die Erde in Griechenland ist trocken. Die Feuerwehr konnte zahlreiche Wald-und Buschbrände unter Kontrolle vorerst unter Kontrolle bringen.

Athen - In Griechenland hat die Feuerwehr zahlreiche Wald-und Buschbrände unter Kontrolle gebracht. Dazu seien Löschflugzeuge und Hubschrauber sowie Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer eingesetzt worden.

Insgesamt waren in den vergangenen 24 Stunden landesweit 64 solche Brände ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Sonntag weiter mit. Der griechische Zivilschutz warnte auch für Sonntag für Mittelgriechenland und die Insel Kreta vor Feuern. Für die Hälfte des Landes bestehe demnach große Brandgefahr.

Größter Brand auf der Insel Euböa

Der größte Brand tobte am Samstag auf der Insel Euböa: Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache in Wäldern in der Nähe des Ortes Nea Styra im Südteil der Insel ausgebrochen und hatte sich wegen starker Winde schnell ausgebreitet. Ein Dorf musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Ein Mann wurde festgenommen. Er soll versucht haben, vertrocknetes Laub und Baumzweige zu verbrennen.

Auch auf dem Festland brannte es, unter anderem im Nordosten Athens sowie nahe der Hafenstadt Volos. In Teilen Griechenlands herrscht seit zwei Wochen große Hitze mit Temperaturen von 35 bis 40 Grad, zudem wehen starke Winde.

