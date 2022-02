1 Klimaaktivisten der Aktion "Aufstand der letzten Generation" blockierten am Montagmorgen in Hamburg eine Kreuzung am Zollamt Waltershof zur Köhlbrandbrücke und zur Autobahn A7. Foto: Christian Charisius/dpa

Ein von der Gruppe «Aufstand der letzten Generation» an die Ampel-Koalition gestelltes Ultimatum ist ausgelaufen. Nun will sie ihre Blockaden ausweiten - trotz heftiger Kritik.















Link kopiert

Hamburg - Wegen einer Demonstration mehrerer Klimaaktivisten ist die Hamburger Köhlbrandbrücke am Montagmorgen gesperrt worden.

Die Polizei bat alle Verkehrsteilnehmer auf Twitter, die Brücke über einen Arm der Süderelbe zu umfahren.

Die kleine Gruppe "Aufstand der letzten Generation" will sich eigenen Angaben zufolge mit ihren scharf kritisierten Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr Klimaschutz einsetzen. Sie fordert von der Bundesregierung ein Lebensmittelrettungsgesetz. Demonstranten hatten sich dabei auch mit Sekundenkleber und Bauschaum an der Straße festgeklebt.

Nach Blockaden auf Autobahnen hatte die Initiative am Sonntag eine Ausweitung ihrer Aktionen auf Häfen und Flughäfen angekündigt, falls es bis zum Abend keine konkrete Zusagen der Regierung zur Umsetzung eines Lebensmittelrettungsgesetzes geben sollte.

Für ihr Vorgehen erntete die Gruppe scharfe Kritik nicht nur von Autofahrern, sondern auch aus der Politik. "Total egal, wer was will, eine Demokratie lässt sich nicht erpressen", teilte Bundesagrarminister Cem Özdemir in Berlin mit. "Ich rate dazu, sich wieder darauf zu besinnen, um was es eigentlich geht, sicher nicht darum, denen Steilvorlagen zu geben, die möglichst wenig Klimaschutz wollen."

Klimaschutz sei dringlich und notwendig. "Und genau deshalb habe ich eigentlich überhaupt keine Lust, dass gerade ganz wenige mit Lärm dazu beitragen, Mehrheiten für den Klimaschutz zu gefährden."

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast schrieb auf Twitter, das Vorgehen der Klimaaktivisten habe etwas "Tragisches". "Es läuft in eine Sackgasse und verschiebt den Fokus weg vom Anliegen - hin zur Frage, was ist noch legitim und was wird nur als Straftat wahrgenommen." Sie bezog sich auf einen Artikel, in dem es darum ging, dass die Klimaaktivisten ihre Aktionen ausweiten wollten.