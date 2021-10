1 Jüngere werden auch mehr Waldbrände aufgrund des Klimawandels erleben. Foto: imago images//Maik Petrick

Kinder, die heute auf die Welt kommen, werden sieben Mal so viele Hitzewellen erleben, als Menschen, die 1960 geboren wurden.















Stuttgart - In anderen Teilen der Welt wirkt sich der Klimawandel jetzt schon stärker auf das Leben der Menschen aus als in Deutschland. Die aktuelle Dürre in Südamerika ist dafür nur eines von vielen Beispielen. Doch auch hierzulande werden die Folgen der Erderwärmung immer deutlicher spürbar. Die Zahl der Hitzetage und Tropennächte mit Temperaturen von mindestens 20 Grad steigt, längere Trockenperioden auf der einen Seite und Extremniederschläge auf der anderen werden häufiger. Damit erhöht sich auch das Risiko massiver Überschwemmungen wie zuletzt im Ahrtal.