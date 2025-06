So warm und trocken war der Mai im historischen Vergleich

Klimawandel in VS

1 Der Mai in Villingen-Schwenningen war im historischen Vergleich warm und trocken. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn Der Mai in Villingen-Schwenningen war meist warm und trocken. Ist das ungewöhnlich? Aktuelle und historische Klimadaten geben die Antwort – auch im Hinblick auf den Klimawandel.







Link kopiert



War der Mai in Villingen-Schwenningen in diesem Jahr zu heiß, zu kalt, zu trocken oder zu feucht für diese Jahreszeit? Wir haben nachgeforscht und die Daten der Wetterstation in Villingen-Schwenningen ausgewertet.